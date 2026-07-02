El cantante se encuentra en plena gira, tras la cual ha decidido alejarse de los escenarios por un tiempo después de más de un cuarto de siglo en la industria

La caída a los infiernos de Antonio Orozco: del día que tocó fondo a su cambio de hábitos para empezar de cero

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Antonio Orozco ha tomado una de las decisiones más importantes de su trayectoria profesional. El cantante ha anunciado que, cuando concluya 'La Gira de Tu Vida' el próximo mes de diciembre en Barcelona, pondrá en pausa su carrera sobre los escenarios en España durante varios años.

Así lo ha anunciado durante su entrevista con Marc Giró en 'Cara al Show', donde también ha querido tranquilizar a sus seguidores desde el primer momento, dejando claro: "No nos retiramos".

Sin embargo, ha explicado que considera imprescindible apartarse durante una temporada ya que, "para poder escribir, hay que vivir o, al menos, intentarlo". Si todo transcurre según lo previsto, su regreso no llegará hasta 2029.

Los motivos de su decisión en plena gira

El anuncio no podría producirse en un momento más positivo para Orozco. El artista atraviesa una etapa dulce tanto por la acogida de su último trabajo como por el éxito de la gira que actualmente recorre España.

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Precisamente, 'La Gira de Tu Vida' nació tras comprobar que miles de fans se quedaron sin entrada para su anterior tour. En lugar de repetir la fórmula, el cantante decidió darle un giro al concepto y convertir el espectáculo en un homenaje a su público.

Para ello puso en marcha la iniciativa denominada Las Champions Orozco, mediante la cual fueron los propios fans quienes eligieron el repertorio votando sus canciones favoritas. El resultado, según explicó, es un concierto construido a partir de los recuerdos y emociones de quienes llevan años acompañándole.

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"Esta gira es de la vida de la gente. No es tanto una gira de mi vida, sino de la vida de la gente", aseveraba durante la charla con el presentador.

Aunque evitó hablar de una fecha cerrada, sí ha avanzado que una vez termine la gira desaparecerá de los escenarios españoles durante "como mínimo dos años y medio", con la intención de volver en 2029.

"En 2029, si la salud lo permite y todo está bien, volveremos", ha afirmado, recalcado que se trata de un paréntesis y no del final de su carrera.

En este sentido, la decisión responde a una necesidad creativa más que artística. Después de más de un cuarto de siglo publicando discos y recorriendo escenarios, considera que necesita volver a vivir experiencias lejos del foco mediático para encontrar nuevas historias que transformar en canciones.

Más allá de la música

El parón no significará que Orozco desaparezca completamente de la vida cultural. Durante la entrevista también ha desvelado que lleva tres años inmerso en uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera: un musical inspirado en 'Bodas de sangre', de Federico García Lorca.

Según ha indicado, la composición musical ya está finalizada y su intención es que pueda estrenarse entre 2027 y 2028, durante ese periodo en el que permanecerá alejado de los conciertos.

Todo apunta, por tanto, a que estos años servirán para centrarse en esta iniciativa mientras deja descansar su faceta de cantante en directo.

Con este anuncio, el compositor pone fecha a un descanso que llega después de 26 años prácticamente ininterrumpidos sobre los escenarios. Si los planes se cumplen, el artista volverá en tres años con material inédito y una nueva etapa profesional, convencido de que, para seguir emocionando al público, antes necesita volver a vivir lejos de los focos.