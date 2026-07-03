El futbolista aprovechó uno de los momentos más importantes del partido contra Austria para compartir una de las noticias más felices de su vida

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Hay celebraciones que dicen mucho más que un gol. Y la de Mikel Oyarzabal durante el encuentro del Mundial frente a Austria este pasado 2 de julio tuvo un significado muy especial. El delantero de la selección española aprovechó uno de los momentos más importantes del partido para compartir con el mundo una de las noticias más felices de su vida: él y su pareja, Ainhoa Larrauri, esperan su segundo hijo.

El atacante, que está firmando un campeonato sobresaliente y se ha convertido en uno de los máximos goleadores de España en este Mundial, volvió a ser decisivo sobre el terreno de juego. Sin embargo, esta vez su tanto tuvo un valor añadido.

Nada más enviar el balón al fondo de la red, Oyarzabal corrió hacia la banda, se colocó el balón bajo la camiseta simulando un embarazo y, acto seguido, besó el esférico. Un gesto que fue interpretado como el anuncio de su nueva paternidad.

Las imágenes dieron la vuelta al mundo en cuestión de minutos y las redes sociales se han llenado de mensajes de felicitación para el futbolista, que eligió uno de los escenarios más importantes del fútbol internacional para compartir un momento tan íntimo con los aficionados.

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La propia selección española no tardó en reaccionar. A través de su cuenta oficial en X -antes Twitter-, publicó un mensaje de enhorabuena dirigido al delantero, celebrando tanto su gol como la feliz noticia de que ampliará la familia junto a Ainhoa Larrauri.

"Una celebración para UN@ MÁS. ¡Enhorabuena, Mikel y familia!", escribe el equipo en las redes sociales, un 'post' que no ha tardado en llenarse de mensajes de aficionados que han querido sumarse a las felicitaciones.

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Más allá de la noticia personal, el futbolista está firmando uno de los mejores torneos de su carrera, acumulando goles y actuaciones de gran nivel que están resultando fundamentales para que la selección continúe avanzando en el Mundial.

Su historia de amor

La gran protagonista junto a Oyarzabal de esta feliz noticia es Ainhoa Larrauri, su pareja desde hace más de 10 años. Ambos forman una de las relaciones más discretas del fútbol español y siempre han optado por mantener su vida privada lejos de la exposición mediática.

Se conocieron siendo muy jóvenes en su entorno de Gipuzkoa y su relación ha crecido prácticamente al mismo tiempo que la carrera deportiva del delantero. Mientras él se convertía en una de las grandes figuras de la Real Sociedad y después de la selección española, ella ha preferido mantenerse en un segundo plano, lejos de los focos y de la atención mediática.

Esa discreción ha caracterizado siempre a la pareja. Son muy pocas las ocasiones en las que comparten aspectos de su vida personal públicamente, motivo por el que el gesto de Oyarzabal durante el Mundial ha resultado todavía más significativo.

La pareja ya dio la bienvenida a su primer hijo en 2023 y ahora se prepara para vivir una nueva etapa con la llegada de un segundo bebé.

Aunque ni el futbolista ni Ainhoa habían realizado previamente ningún anuncio público sobre el embarazo, la celebración del delantero despejó cualquier duda y confirmó una noticia que ha sido recibida con gran cariño tanto por sus compañeros como por la afición española.