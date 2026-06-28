Antía Troncoso 28 JUN 2026 - 14:43h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se sincera sobre cómo está siendo su "vuelta a la realidad": "Me está costando"

Claudia Chacón reaparece con unas larguísimas extensiones y las redes sentencian su cambio de look: "Pareces una choni"

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Claudia Chacón se sincera con sus seguidores sobre su vuelta a la realidad tras su paso por 'Supervivientes'. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' habla sobre cómo se siente desde que regresó a España y desvela el problema de salud que padece tras más de dos meses viviendo en Honduras.

A través de sus perfil de Instagram, donde la creadora de contenido suele dirigirse a su comunidad de fans para sincerarse con ellos sobre su vida, Claudia Cachón ha querido hablar claro sobre cómo están siendo estas últimas semanas para ella tras su experiencia por el reality más extremo de la televisión:

"Vengo a hablar de lo mucho que me está costando volver a la vida real", comenzaba diciendo la influencer que confiesa sentirse sin ganas incluso para grabar contenido: "Voy a ser súper sincera. Hay cosas que las grabo y se me quedan sin editar o no lo hago. Me está costando mucho conectar con el móvil, con la gente, mantener conversaciones... Lo hago todo cuando ya no tengo más margen, estoy desorientada".

Claudia Chacón, sobre el problema de salud que sufre: "

Asimismo, Claudia Chacón desvelaba que estos últimos días ha estado mala debido a una infección de riñones: "En 'Supervivientes' de lo único que me puse mala fue de infecciones de orina. Se ve que alguna no se me curo bien. Yo me encontraba bien hasta que me pegó un dolor enorme en los riñones. He estado y sigo con medicación".

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"Me encuentro bien, estoy bien, pero no me lo esperaba para nada. Me dio un dolor imposible de aguantar. Duele mucho", explicaba la exparticipante de 'LIDLT'. Además, sobre otros cambios que nota en ella tras su regreso, Claudia cuenta que desde que está en España casi no se maquilla: "Noto que me pesa la cara. Mi realidad antes era la contraria. No había día que no me maquillaba", decía.