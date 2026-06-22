Lidia González 22 JUN 2026 - 16:16h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ habla de las inseguridades que tenía por su físico y reflexiona sobre cómo se siente en relación con su apariencia

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Claudia Chacón se sienta frente a las cámaras de mtmad para sincerarse sobre un tema por el que no lo ha pasado especialmente bien y del que ha querido hablar sin tapujos. Después de contestar a Álex Guita, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ habla de su cambio físico. La influencer se ha mostrado muy honesta al respecto y responde las críticas que se le hicieron por su aumento de peso antes de comenzar su aventura en Honduras. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha dicho, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

“Pesaba lo máximo que he pesado, estaba en mi peor momento físicamente”, comienza admitiendo la creadora de contenido. Durante las primeras emisiones del programa, las redes sociales se percataron sobre el cambio físico que había experimentado la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ y no dudaron en hacer algunos comentarios. Ahora que está de vuelta en España, la influencer se enfrenta a todo lo que se ha dicho sobre ella.

PUEDE INTERESARTE Almudena Porras se defiende de las críticas tras su conflicto con Claudia Chacón

“Me aterrorizaba, sabía que la gente me iba a tirar hate”, confiesa la creadora de contenido. Claudia Chacón explica cómo se sentía antes de comenzar su aventura en ‘Supervivientes’ y reflexiona sobre cómo se siente actualmente en relación con su apariencia. La influencer, que ha puesto fin a su amistad con Almudena Porras, se sincera sobre cómo lidia con estas críticas.

Claudia Chacón cuenta las secuelas que arrastra tras ‘Supervivientes’

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Claudia Chacón ha resuelto una de las dudas más repetidas de sus seguidores y no ha dudado en contar toda la verdad sobre lo que está viviendo. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta las secuelas que arrastra tras ‘Supervivientes’ y explica los motivos por los que ha llegado a esta situación. La influencer habla del proceso de adaptación que está viviendo y cómo está gestionando el tema de la alimentación.

La exconcursante de ‘SV’, contra Alba Paul: su polémica fiesta

Clauda Chacón ha roto su silencio para hablar de una de las grandes controversias que ha habido tras el fin de ‘Supervivientes’. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ carga contra Alba Paul y habla claro sobre su polémica fiesta. La creadora de contenido saca la cara por su amiga Maica Benedicto y la defiende por no haber sido invitada a esta reunión. ¡Dale al play y descubre todo lo que tiene que decir, en exclusiva, para Mediaset Ininity!