Kike Calleja, sobre la reunión entre las fans de Isabel Pantoja y su equipo: “Algunas manifestaron su malestar”

Las seguidoras de Isabel Pantoja responden a la polémica reunión de Sevilla, mientras Kike Calleja mantiene que durante el encuentro varias asistentes criticaron la gestión del entorno de la cantante

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Las fans de Isabel Pantoja están en pie de guerra. El motivo es la información desvelada por Kike Calleja sobre la reunión celebrada en Sevilla, a la que asistieron varias admiradoras de la cantante junto a miembros de su equipo.

'Vamos a ver' ha hablado con una de las personas presentes en ese encuentro, Antonio Abad, peluquero de la tonadillera, quien ha defendido el motivo de la reunión: "A mí se me invita a esa comida porque soy fan de Isabel Pantoja desde toda la vida y lo seguiré siendo esté o no en su vida. Todo se hizo desde el cariño y el respeto, en ningún momento para hacer nada a escondidas".

Kike Calleja: "Agustín ha prohibido al entorno de la cantante hablar con quienes aparecen en esa imagen"

Por su parte, Kike Calleja ha reafirmado la información que adelantó: "Yo hablo de una foto que el entorno más cercano de Isabel Pantoja considera la foto de los infieles. Si no les gusta, que expliquen por qué esas personas están fuera de la vida de Isabel Pantoja. Agustín ha prohibido al entorno de la cantante hablar con quienes aparecen en esa imagen".

El colaborador también ha desvelado qué se habló durante la reunión: "Se cuestionó la forma en la que se está gestionando la carrera de Isabel Pantoja porque no están de acuerdo con cómo se están haciendo ciertas cosas. Algunas de las seguidoras presentes manifestaron su malestar, había personas muy molestas".