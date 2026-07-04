Fiesta 04 JUL 2026 - 20:02h.

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La boda de Marieta y Suso ha dejado grandes momentazos. La pareja se daba el 'Sí, quiero' este viernes en una espectacular finca de Toledo y hasta allí se trasladaban los 220 invitados al enlace, entre los que se encontraban José María Almoguera y su novia María Sánchez.

Al parecer, cuando la fiesta estaba en su punto álgido, todo saltaba por los aires entre ellos protagonizando una sonada bronca de la que Luis Rollán ha dado todos los detalles en 'Fiesta'.

Según ha relatado el colaborador, eran en torno a las cuatro de la mañana cuando María salía de la discoteca de la finca visiblemente enfadada con su chico y soltando improperios a oídos de los demás asistentes. Tanto Luis como Makoke tienen información sobre la tremenda bronca de la que todos los invitados hablan:

"Hay un momento en el que estamos fuera de la parte de la discoteca y yo lo que veo es que sale María bastante alterada y él detrás. Ella a gritos gesticulando mucho y no sé por qué fue, pero se fueron de la boda, el enfado fue monumental. María le increpaba a él, cogió los abrigos y se fue de allí, José María salió detrás, eran sobre las cuatro de la mañana. Todos los que estábamos allí lo vimos, fue algo exagerado".

Carmen Borrego la lía en la boda de Suso y Marieta por la distribución de las mesas

Pero no solo José María Almoguera se convirtió en protagonista de la boda de Suso y Marieta. Su madre, Carmen Borrego, también protagonizó momentos de tensión cuando se enteró de que estaba sentada junto a Diego Matamoros.

Carmen, según ha contado Luis Rollán, se preocupó mucho cuando vio que Diego estaba en su misma mesa porque sentía que era un mal gesto hacia su familia: "Ella se sentía muy incómoda porque Diego Matamoros tiene demandas cruzadas con Carlo Costanzia, y ella estaba preocupada por si esto sentaba mal a Terelu y a Alejandra".