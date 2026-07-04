Equipo Outdoor 04 JUL 2026 - 12:41h.

La pareja escogió para este día tan especial un menú diseñado especialmente para ellos por el chef Iván Cerdeño

Marieta abre el álbum personal del día de su boda con Suso: su segundo traje y los momentos más inolvidables

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Marieta y Suso se daban este viernes el 'Sí, quiero' en una emotiva ceremonia celebrada en la impresionante finca Cigarral del Ángel Custodio en Toledo. Los más de 200 invitados de la boda pudieron no solo disfrutar de las muchas sorpresas que la pareja había preparado para la ocasión, si no que además degustaron un espectacular menú que un prestigioso chef había diseñado con motivo de la celebración.

Y es que el exclusivo menú de la boda de Marieta y Suso Álvarez fue diseñado por el prestigioso chef Iván Cerdeño, galardonado con dos estrellas Michelin y tres Soles Repsol.

La propuesta culinaria de alta cocina para los 220 invitados comenzó con una refrescante sopa fría de almendras con coco, atún, sandía y sésamo negro. Después, como plato principal estrella, los asistentes degustaron una tierna y exquisita carrillada melosa de ternera estofada, servida junto a un delicado puré de boniato como acompañamiento.

Este sofisticado banquete nupcial supuso para la pareja un gran desembolso puesto que, tal y como explicó la periodista Leticia Requejo, el precio por cubierto estimado estaría entre los 130 y los 180 euros, lo que supondría unos 40.000 euros solo en la comida del banquete.

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El menú creado por Cerdeño fusionó a la perfección la tradición de la cocina manchega con distintos toques vanguardistas de autor, convirtiéndose en todo un éxito entre los invitados al enlace.

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El espectacular baile de Suso y Marieta

Marieta ya lo había anunciado en distintas entrevistas: en su boda todo estaría pensado al milímetro y habría muchas sorpresas. La alicantina, con la ayuda de Suso, preparó sorpresas y espectáculos para que sus 220 invitados disfrutaran de la fiesta a lo grande.

Marieta y Suso, ya convertidos en marido y mujer, aparecían en la pista de baile defendiendo con mucha gracia la salsa que llevaban meses ensayando: 'Tu amor me hace bien', de Marc Anthony.

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La influencer aprovechaba el baile para lucir su segundo traje de novia, un original dos piezas de falda y chaleco con flecos que se ajustaba perfectamente a su figura y que le aportaba un toque divertido y fresco.