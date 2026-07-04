El catering se estima en al menos 1.250 dólares por persona (1.092 euros)

El look de Taylor Swift para su boda: vestido de novia de Christian Dior y zapatos personalizados de Louboutin

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Taylor Swift se ha dado el 'sí, quiero', con con el jugador de la NFL Travis Kelce con una fortuna personal estimada en 2.100 millones de dólares (1.833 millones de euros), lo que le ha permitido afrontar una celebración cuyo coste podría haber rondado los 20 millones de dólares (17,4 millones de euros), según los cálculos de Forbes.

Mientras Forbes sitúa ese gasto entre los más elevados en el mundo de las celebridades -en línea con la boda veneciana del multimillonario Jeff Bezos y Lauren Sánchez-, casarse en España cuesta de media 25.183 euros, según Bodas.net. Una diferencia que equivale a casi 700 bodas españolas.

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El catering se estima en al menos 1.250 dólares por persona

La estrella del pop ha celebrado su enlace en el Madison Square Garden de Nueva York, considerado el estadio más famoso del mundo, según adelantó The New York Times. El recinto tiene capacidad para 20.000 personas y es un escenario que Swift conoce bien por sus conciertos.

Entre los gastos más relevantes, Forbes calcula que el alquiler del estadio para el fin de semana puede alcanzar los 5 millones de dólares (4,368 millones euros), el presupuesto floral asciende a 3 millones (2,6 millones de euros) y los elementos decorativos supondrían 8 millones (6,9 millones). El catering se estima en al menos 1.250 dólares por persona (1.092 euros), lo que equivale a alrededor de 1 millón de dólares para 750 invitados.

La estimación de 20 millones de dólares no incluye entre 5 y 10 millones de dólares (4,3 y 8,7 millones de euros)en presencia policial y control de tráfico relacionados con el cierre de calles alrededor del Madison Square Garden, gastos que podrían recaer sobre los contribuyentes, según las fuentes consultadas por Forbes.

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¿Cuánto cuesta una boda en España?

En España, en cambio, una boda tiene un coste medio de 25.183 euros según Bodas.net. Esta cifra no incluye ni la luna de miel ni el anillo de compromiso.

En esta línea, casi un 40% de los españoles afirma gastar hasta 30.000 euros en su enlace, siendo el banquete la partida más cara, según un estudio reciente de Wallapop.

En 2025 las parejas españolas invitaron a una media de 123 personas, aunque la cifra varía según la generación: 118 en la generación Z, 115 en los millennials y 82 en la generación X. El gasto medio por invitado se situó en 225 euros, un 6% más que en 2024, según Bodas.net.

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El 55% de los españoles asegura gastar hasta 300 euros cada vez que acude como invitado a una boda, un desembolso que incluye desde el vestuario hasta el regalo, el transporte o el alojamiento, en un contexto en el que el 95% de los encuestados considera que asistir a este tipo de eventos es "cada vez más costoso", según un estudio de Wallapop.

No obstante, según el análisis, esta percepción varía según la generación, ya que el 74% de los mayores de 55 años concibe este incremento de gasto frente al 53% de los menores de 24 años.