Iván Sevilla 04 JUL 2026 - 12:59h.

Cuatro detenidos y otros cuatro investigados de la trama residían en las localidades valencianas de Silla y El Perellonet

Los implicados en las estafas piramidales engañaban a los clientes manipulando los rendimientos de sus inversiones

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ValenciaUna familia fue detenida en Valencia junto a otras cuatro personas investigadas por estafar más de un millón de euros con falsos servicios de inversión a, al menos, 81 víctimas en total.

Así lo ha comunicado la Guardia Civil este 4 de julio, resaltando que estos ocho implicados estaban asentados en las localidades de Silla y El Perellonet. Una cabecilla creó inicialmente una sociedad instrumental.

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Ofrecía a unos 700 clientes la oportunidad de invertir dinero con la promesa de obtener importantes ganancias. En la investigación denominada 'Trettifire', los agentes descubrieron cómo habían operado.

Manipulaban sistemáticamente los rendimientos económicos que aparecían en una web que el propio grupo criminal había montado. El objetivo era engañar a esas personas.

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Estafas piramidales con estrategias para dar apariencia confiable

Cuando ya tenían unas primeras inversiones, usaban esas cantidades para fingir que eran beneficios y así animar a otros a destinar incluso más dinero. Este efecto llamada les permitía captar nuevas víctimas.

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Con este sistema o esquema piramidal, también conocido como 'Ponzi', los estafadores redistribuían los fondos para hacerlos pasar por rendimientos para los inversores. Pero, en realidad, no había actividad económica real.

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Aparte de esto, trataban de dar una apariencia confiable y segura participando en actos benéficos, usando a personas de relevancia pública e incluso abusando de la confianza de los afectados, a través de sus amistades o familiares.

Los arrestados son dos hombres de 30 y 46 años, así como dos mujeres de 35 y 38, mientras que los investigados son igualmente dos ancianos de 70 y 73 años, además de dos ancianas de 68 y 71 años.

Alto nivel de vida a costa de las víctimas

La Benemérita atribuye a los miembros de la misma familia un total de 81 delitos de estafa, otro de falsificación documental, otro de blanqueo de capitales y un último de pertenencia a organización criminal.

Todos mantenían un alto nivel de vida a costa del dinero de sus víctimas. De hecho, lo destinaban a actividades de ocio o a la compra de productos lujosos como relojes o bolsos caros.

También realizaban extracciones en efectivo, llegando a acumular 343.000 euros en billetes. Los agentes averiguaron que gastaron 149.000 euros en plataformas y servicios de tecnología.

Al registrar los domicilios de los integrantes del clan hallaron 26.000 euros, equipos informáticos y complementos por valor de 257.429 euros. Aparte de un vehículo de alta gama.

Por otro lado, bloquearon 235.000 euros en cuentas bancarias bajo la titularidad de los detenidos y propiedades por valor de 1.275.000 euros, entre 11 automóviles y nueve inmuebles.