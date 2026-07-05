Fiesta 05 JUL 2026 - 09:54h.

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Hace unos días, Emma García recibió una propuesta muy especial: dar las 'Campanadas de la diversidad' en la gala de Mr. Gay España 2026 que se celebró, como cada año, dentro de la programación del Orgullo de Madrid. La presentadora de 'Fiesta' aceptó y este viernes 3 de julio acudió a la cita que tuvo lugar en Plaza de España de Madrid.

Sus palabras fueron muy aplaudidas en un discurso en el que la presentadora reivindicó los derechos y libertades del colectivo LGTBIQ+ en una noche muy especial: "El amor es lo más importante del universo y lo más poderoso, es lo que nos va a llegar a conseguir ser libres... es que no se pide otra cosa", fueron parte de sus palabras durante el evento.

El discurso de Emma García en las 'Campanadas de la diversidad'

"Yo siempre pensaba, y sigo pensando, ¿cómo puede ser que exista el miedo a amar?", se pregunta Emma García. "El corazón nunca se equivoca, ¡nunca! Vive, deja vivir y amar", llegó a pronunciar la presentadora de 'Fiesta' durante su discurso. Además, la presentadora se acordó de alguien muy especial para ella.

"Cuando tenía dieciséis, diecisiete años, conocí a un corazón valiente que hoy estará feliz ahí arriba. Él no sabe que me marcó para toda la vida y me dejó un mensaje y ese mensaje es 'acompañad, dad la mano, ponedlo fácil". Emma terminó su discurso con las siguientes palabras: "Se me enamora el alma porque veo lo más poderoso que existe del universo, personas que aman sin pedir permiso. ¡Viva el amor y libertad!".

"Fue muy emocionante", reflexiona Emma García tras ver el vídeo desde el plató de 'Fiesta'. "Fue una noche muy bonita por el ambiente que hay allí. Más allá del míster o no míster, hay unos testimonios... hay unas personas ahí que de verdad que a mí me sorprendió y me emocionó muchísimo. Quiero daros las gracias por dejarme compartir ese momento".

Las palabras de Kevin Carrera al proclamarse MR Gay España 2026

Durante esta gala, conocimos al hombre que fue proclamado Mr Gay España 2026. Se trata de Kevin Carrera, representante de la comunidad autónoma de Galicia. Sus palabras emocionaron a muchos de los allí presentes: "Papá, si estás viendo esto, que sepas que te voy a querer siempre y que me vas a tener para lo que sea y ojalá me vuelvas a querer como cuando era pequeño y no te dije nada".