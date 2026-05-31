Fiesta 31 MAY 2026 - 19:49h.

La presentadora de 'Fiesta' acudió al concierto del grupo del pasado viernes y ha aprovechado para mandar un mensaje de apoyo a Amaia: "Tu voz sigue intacta"

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No todo iba a ser Bad Bunny. La presentadora de 'Fiesta' no ha ido al concierto del de Puerto Rico porque ella prefiere ver a uno de los mejores grupos de nuestro país: La Oreja de Van Gogh. Emma García aprovechó que La Oreja de Van Gogh se encuentra de gira y, acompañada de Eva Espejo, directora de 'Fiesta', ha acudido al último concierto del grupo el pasado viernes.

'Fiesta' ha mostrado las imágenes en las que Emma García disfruta a lo grande de las canciones de Amaia y su grupo mientras brinca al ritmo de la música: "Mi directora Eva Espejo y yo lo dimos todo en ese concierto porque la Oreja nos encanta".

Emma, gran fan de La Oreja de Van Gogh y de Amaia Montero, ha aprovechado la ocasión para mandar un mensaje de apoyo a la cantante tras las críticas recibidas por su vuelta al grupo:

"Tengo que deciros que fue un concierto maravilloso, lo disfrutamos muchísimo, nos encanta Amaia Montero y nos encanta la Oreja. No cabía un alfiler, estaba repleto de gente con un ambiente, además, muy bonito. Yo no voy a hablar de las críticas porque no merece la pena, quiero hablar de lo bien que estuvo, de lo bien que canta, de lo que nos gusta (especialmente a mí) y de lo mucho que la admiro, antes la admiraba, pero ahora más aún. Amaia, sigues teniendo una voz intacta, te queremos mucho".