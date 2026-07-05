El próximo viernes terminará su crecimiento personal en Murcia para embarcarse en su nueva aventura

El Gobierno otorga a la princesa Leonor la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico

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La princesa Leonor se quita el uniforme después de estar tres años con la carrera militar. Ahora, la heredera al trono se prepara para ir a la universidad después de haber pasado del internado de Gales a la academia de Zaragoza. Leonor estudiará el grado de Ciencias Políticas en el campus de Getafe de la Universidad Carlos III.

Con su debut por la mayoría de edad, la princesa Leonor asumió, como si fuese una más, la responsabilidad y la maestría para llevar a cabo las maniobras. Leonor era consciente de que la exigencia física era esencial para completar su formación en el buque escuela Juan Sebastián El Cano.

Una etapa de gran aprendizaje para la princesa Leonor

La princesa Leonor se llegó a subir a 50 metros de altura en el buque durante sus seis meses de formación naval. Un tiempo donde estuvo arropada por la familia y llegó a disfrutar de un buen abrazo de la reina Letizia. La heredera al trono reconoce que esta etapa ha sido de gran aprendizaje para ella, ya que ha tenido que sacar su espíritu de sacrificio para superar todas las pruebas.

Ahora, el próximo viernes terminará su crecimiento personal en Murcia, una ciudad donde ha volado sola y donde también ha hecho historia volando por el Mediterráneo junto al rey Felipe VI. La heredera al trono se despide para explorar ahora su nueva etapa: la vida universitaria.