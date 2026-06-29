El Gobierno otorga a la princesa Leonor la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico

La princesa Leonor comenzará en septiembre Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid.

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El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que nombra "alférez de fragata alumna" a la princesa Leonor, a punto de finalizar sus estudios en la Academia General del Aire y del Espacio, y otro por el que le concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco.

Fin a su etapa en la Academia General del Aire

Según explica el Gobierno este lunes, el nombramiento como alférez de fragata alumna está previsto en el real decreto que se aprobó en 2023 para regular la formación y la carrera militar de la princesa de Asturias.

Esa misma norma establecía en una disposición adicional que el Gobierno, previa conformidad de la Casa del Rey, podría conceder a Leonor las Grandes Cruces del Mérito Militar, del Mérito Naval y del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco.

La norma aprobada este lunes para condecorarla tiene un antecedente, el real decreto por el que se concedió en 1988 a su padre, entonces príncipe de Asturias y hoy rey, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico cuando finalizó su etapa en la Academia General del Aire.

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Hace unos días el rey y la princesa realizaron un vuelo juntos, pilotando cada uno un avión Pilatus PC-21, en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia).

Se trata de la última etapa de la formación militar de la heredera de la Corona, que antes pasó por la Academia General Militar y por la Escuela Naval Militar.

En septiembre comenzará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid.