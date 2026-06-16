La hija de los reyes Felipe y Letizia está a punto de completar su formación militar como parte de su preparación como futura jefa suprema de las Fuerzas Armadas

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La princesa Leonor ha dado la sorpresa este martes, 16 de junio, al reaparecer en Gran Canaria junto a sus compañeros de la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier para celebrar su viaje de fin de curso militar.

Después de su histórica participación en la Santa Misa oficiada por el papa León XIV en la plaza de Cibeles el pasado domingo, 7 de junio, la hija de los reyes Felipe y Letizia se ha dejado ver en Teror, localidad ubicada en la provincia de Las Palmas.

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La heredera al trono ha viajado al archipiélago junto a sus compañeros de promoción para participar en el tradicional viaje de fin de estudios que pone el broche final a su intensa etapa de preparación militar.

Los detalles de su viaje de fin de curso

La visita, organizada como parte del calendario académico de la AGA, comenzó el pasado día 14 y culminará este próximo viernes, 19 de junio. Junto a ella se encuentran los otros 71 integrantes de la 78.ª promoción. La propia Leonor participa como una compañera más del curso junto a 57 alumnos y 14 alumnas.

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Pese a que el viaje comenzó el domingo, no ha sido hasta ahora cuando la princesa ha sido sorprendida en una de las actividades más significativas del viaje con su visita al municipio de Teror, uno de los enclaves más emblemáticos de Gran Canaria y centro espiritual de la isla.

A primera hora del día, la futura reina de España y el resto de alféreces se han desplazado hasta la Basílica de Nuestra Señora del Pino, donde han realizado una visita institucional y cultural enmarcada en una tradición que las distintas promociones de la Academia General del Aire mantienen desde hace años durante sus viajes de fin de estudios.

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La patrona de Gran Canaria ocupa un lugar clave en la devoción popular canaria y la visita a su santuario forma parte de los actos habituales que realizan los futuros oficiales durante su estancia en la isla.

Tras recorrer el templo, la promoción ha paseado por el casco histórico de Teror, conocido por sus balcones de madera canarios, sus calles empedradas y su rico patrimonio arquitectónico.

Leonor ha continuado su recorrido por Teror entrando a la cafetería Iris, donde se ha sentado junto a una compañera, y después se ha desplazado a la tienda Kactus, donde la princesa ha adquirido un anillo de olivina verde y mojo canario. La dependienta de este último local ha confesado al medio 'El Día' que ha sido "súper linda, muy amable".

La comitiva ha sido recibida por el alcalde de la localidad, José Agustín Arencibia, acompañado por el primer teniente de alcalde, Sergio Nuez; el párroco de la basílica, Jorge Martín de la Coba; y diversos representantes municipales, quienes han dado la bienvenida a los estudiantes y profesores desplazados desde San Javier.

Viaje por sorpresa y la reacción de los vecinos

Su presencia ha pillado por sorpresa también a los vecinos del municipio. Y es que la Casa Real, al ser un viaje de carácter privado ya que Leonor se encuentra participando en el viaje como alférez alumna y no en calidad de princesa de Asturias, no había anunciado su desplazamiento.

"No sabíamos nada. Estábamos por aquí, por el pueblo, y vine precisamente a ver a la Virgen. Me dijeron que la princesa estaba en Teror y dije: 'Vamos a verla'", ha relatado una mujer al diario.

Otro vecino ha recordado al citado medio que el rey Felipe, cuando todavía era príncipe, también se desplazó a Teror. "Al padre de la princesa le regalaron una jaula con un canario cuando era pequeño. Me acuerdo mucho de aquello".

La estancia en Gran Canaria supone además la primera visita de Leonor a Teror y la tercera ocasión en la que viaja a la isla.

Su anterior visita tuvo lugar en enero de 2025, cuando realizó escala en Las Palmas de Gran Canaria a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano durante la travesía de instrucción que formó parte de su formación naval.

Aquel viaje constituyó uno de los hitos clave de su paso por la Escuela Naval Militar de Marín, permitiéndole compartir la experiencia con el resto de guardiamarinas antes de cruzar el Atlántico rumbo a Brasil.

Ahora ha regresado ya para festejar el final de un ciclo formativo que comenzó hace tres años y que la ha llevado por los tres ejércitos de las Fuerzas Armadas españolas.

El final de tres años de formación militar

La estancia en Gran Canaria llega apenas unas semanas después de que Leonor afrontara los últimos retos de su formación en la Academia General del Aire y del Espacio.

Durante este curso ha completado vuelos de instrucción en el entrenador Pilatus PC-21, ha realizado su segundo vuelo en solitario, ha participado en ejercicios SERE de supervivencia, evasión y resistencia, ha volado en un reactor F-5 de enseñanza avanzada y ha visitado distintas unidades operativas del Ejército del Aire y del Espacio.

Además, hace unas semanas concluyó el Curso Básico de Paracaidismo, convirtiéndose en la primera integrante de la familia real española en obtener esta capacitación.

Su graduación tendrá lugar el 10 de julio en San Javier, donde concluirá oficialmente el programa militar diseñado para la heredera de la Corona y que comenzó en la Academia General Militar de Zaragoza, continuó en la Escuela Naval Militar de Marín y finaliza ahora en la Academia General del Aire.