El exconcursante de 'Supervivientes' vive una etapa marcada por la familia, la amistad y nuevos proyectos

Javier Ungría deja a todos sin palabras con su confesión más inesperada sobre estar soltero

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Participar en un reality de supervivencia supone un antes y un después para cualquiera. La exposición mediática, la convivencia extrema y el interés que despierta la vida personal de los concursantes hacen que, una vez finalizada la aventura, muchos opten por aprovechar el impulso televisivo para continuar ligados a la pequeña pantalla. Sin embargo, ese no ha sido el caso de Javier Ungría, exconcursante de 'Supervivientes'.

La vida actual del empresario está muy lejos de los platós de televisión. Después de formar parte de la edición de 2024 del popular concurso, el empresario ha apostado por una existencia mucho más centrada en lo que realmente le importa, su familia, sus amigos, su hija Camila y los proyectos profesionales que siguen ligados a una de sus grandes pasiones, la hostelería.

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Quienes siguen su día a día a través de las redes sociales han podido comprobar cómo ha construido una rutina basada en los pequeños placeres. Cocinar, hacer deporte, compartir momentos con sus seres queridos, viajar o descubrir nuevos retos profesionales forman parte de una etapa que transmite serenidad y equilibrio. Alejado de los titulares y de la intensidad del mundo televisivo, Javier parece haber encontrado un espacio en el que sentirse cómodo.

El cierre de su restaurante y el inicio de una nueva aventura profesional

Uno de los cambios más importantes que ha experimentado Javier en los últimos años ha estado relacionado con su carrera profesional. Durante casi una década estuvo al frente de un restaurante ubicado en el exclusivo barrio de Salamanca de Madrid, un proyecto que impulsó junto a uno de sus socios y amigos más cercanos.

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El establecimiento abrió sus puertas en diciembre de 2016 y rápidamente consiguió hacerse un hueco dentro de la oferta gastronómica de la capital. Su propuesta destacaba por combinar tradición y vanguardia en una cocina cuidada, elaborada y con personalidad propia. Sin embargo, en mayo de 2025 llegó el momento de bajar definitivamente la persiana.

Con emoción y agradecimiento, compartió unas palabras dirigidas a todas las personas que habían formado parte de aquella aventura empresarial: "Casi una década, una montaña rusa, una experiencia inolvidable e increíble... solo puedo dar las gracias a todos los que nos habéis acompañado en este viaje. Sin vosotros, nada habría tenido sentido".

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Un mensaje que reflejaba perfectamente el vínculo emocional que mantenía con un proyecto que había ocupado una parte importante de su vida. Pese a la sorpresa inicial, el empresario restó dramatismo a la situación cuando fue preguntado posteriormente por la prensa. Ante los micrófonos de Europa Press explicó con total naturalidad que el cierre formaba parte de la realidad empresarial.

Actualmente trabaja como relaciones públicas en Florida Park, uno de los espacios de ocio y restauración más conocidos de Madrid, situado en pleno parque de El Retiro. Este cambio profesional le permite seguir conectado con el trato directo con las personas, la organización de eventos y la gestión de espacios de entretenimiento, ámbitos en los que siempre se ha sentido cómodo.

La familia, el verdadero centro de su vida

Si hay algo que define la vida actual del exmarido de Elena Tablada es la importancia que concede a la familia. Sus padres y sus hermanos ocupan un lugar privilegiado dentro de su universo personal. La relación entre ellos es estrecha, cercana y constante.

Las reuniones familiares forman parte habitual de su rutina. Bodas, celebraciones, comidas, barbacoas improvisadas o simples encuentros de fin de semana aparecen frecuentemente entre los momentos que comparte con sus seguidores.

Pero si existe una persona que ocupa un espacio absolutamente especial en su vida, esa es su hija Camila. La pequeña se ha convertido en el motor emocional de muchas de las decisiones y prioridades del empresario. Siempre que está con ella, Javier aprovecha al máximo el tiempo compartido. No se trata de grandes planes ni de actividades extraordinarias. Precisamente la magia reside en la sencillez.

Su pasión por la cocina sigue más viva que nunca

Aunque cerró su restaurante, la cocina continúa formando parte esencial de la vida de Javier Ungría. De hecho, sus redes sociales se han convertido en una especie de diario gastronómico donde comparte constantemente recetas, experimentos culinarios y recomendaciones.

Entre sus publicaciones es posible encontrar desde platos sencillos para el día a día hasta elaboraciones mucho más complejas que requieren técnica y paciencia. Prueba de ello son algunas recetas especialmente llamativas que ha mostrado en redes sociales, como la preparación de un complejo sándwich de lengua de vaca, una elaboración poco habitual que despertó la curiosidad de muchos seguidores.

Humor, amigos y viajes: la otra cara de Javier Ungría

Más allá de la familia y el trabajo, existe una faceta especialmente divertida que también ocupa un lugar importante en su día a día. El humor es uno de los ingredientes habituales de sus redes sociales. Con frecuencia comparte vídeos desenfadados, situaciones cotidianas llevadas al extremo o pequeñas escenas pensadas simplemente para arrancar una sonrisa.

Los amigos siguen siendo una parte fundamental de su vida. Las tardes de fútbol, las comidas improvisadas, las celebraciones y los encuentros de fin de semana forman parte de una rutina social especialmente activa.