Rocío Molina 13 FEB 2026 - 13:30h.

El exconcursante de 'Supervivientes' lanza un irónico mensaje en San Valentín: "Soltero y lo que más me duele"

Javier Ungría responde a Elena Tablada en plató: "Lo que más me duele es que mi hija pueda ver todo esto dentro de 15 años"

Javier Ungría no ha dejado a nadie indiferente con el desconcertante mensaje que ha publicado por San Valentín en su perfil oficial de Instagram. El exconcursante de 'Supervivientes' ha hecho una confesión cargada de ironía sobre lo que es especialmente doloroso de pasar el día de los enamorados sin compañía.

El empresario ha causado mucho revuelo por un mensaje con el que rompía el silencio acerca de su actual situación sentimental. Después de desahogarse de su amarga separación y de responder a su ex Elena Tablada, Javier Ungría ha permanecido hermético en todo lo relativo a asuntos del corazón y por eso ha pillado esta confesión a todos desprevenidos.

El que fuera concursante de 'Supervivientes' ha publicado un vídeo en blanco y negro en el que aparece muy serio, sentado y pensativo. En este afirma que sí, que sigue soltero y hace una afirmación de lo que más le duele en San Valentín, en una fecha más complicada para los que están sin pareja.

Con un tono que de primeras preocupaba a sus seguidores al mostrar vulnerabilidad y recordar su ruptura mediática, ha resultado ser un mensaje cargado de ironía. Javier Ungría ha conseguido captar la atención con un desenlace en el que deja claro que no está haciendo referencia al amor, ni a su estado anímico, ni a su situación sentimental.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha dejado en suspense su primera frase para terminar con una broma. "Sí, solo y soltero... Pero lo que más me duele... Es la rodilla izquierda", es el inesperado desenlace con el que ha puesto humor ácido a los que se han preocupado por él.

"No sé qué vamos a hacer contigo", "colgando estas mierdas, sí que vas a seguir solo", "espero no ver tus reels más", son algunas de las reacciones más negativas que ha recibido, aunque la mayor parte de ellas han reído su original propuesta. "Es que este mal tiempo viene fatal para las circulaciones", es la justificación que ha dado para seguir en la misma línea de reírse de los que se toman tan en serio el tener compañía en San Valentín.