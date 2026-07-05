telecinco.es 05 JUL 2026 - 11:00h.

Terelu Campos, Anita Williams y Joshua Vázquez, entre los invitados a la boda de Almácor

Almácor se reencuentra con su novia Helena y le pide matrimonio en Honduras: "Quiero pasar el resto de mi vida contigo"

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El cantante Almácor se ha casado con su pareja Helena este sábado y a la boda han acudido algunos de los que fueron sus compañeros en 'Supervivientes 2025'. Terelu Campos, Anita Williams, Joshua Vázquez, Laura Cuevas, Rosario Matew y Ángela Ponce no se han querido perder este gran evento y han querido acompañar al artista en este día tan especial. Cabe recordar que, en su día, Almácor le pidió matrimonio a Helena cuando esta fue a visitarle a Honduras y, más adelante, una vez terminado el reality, volvió a hacerlo, ya de manera más oficial, en un restaurante y con anillo.

La boda de Almácor y Helena ha tenido lugar a las afueras de Madrid, tal y como han revelado Joshua Vázquez y Laura Cuevas a través de sus redes sociales mientras se dirigían en coche al lugar en el que la pareja los habían citado. Allí, han vivido un reencuentro muy especial con algunos de los famosos que se embarcaron en la gran aventura que supuso para todos ellos el hecho de participar en 'SV 2025'.

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Muy emocionados, los novios han llegado a la ceremonia acompañados de sus familiares y cuenta de ello son los stories que han publicado en sus redes sociales algunos de sus invitados, como Anita Williams, que no ha perdido detalle para dejarlo importalizado con su móvil. Así hemos podido ver el traje que lucía el cantante y el vestido de la novia, además de algunos otros momentazos como el corte de la tarta nupcial.

Los participantes de 'Supervivientes 2025' se tatúan en la boda de Almácor

Entre tanta celebración, sucedió algo que los asistentes no van a olvidar... más que nada porque se llevaron un recuerdo (casi) imborrable. Terelu Campos, Anita Williams, Joshua Vázquez, Rosario Matew y el propio Almácor se tatuaron juntos el mismo dibujo: ¡Un coco! Sin duda, esto hace referencia a una experiencia que les marcó de por vida y, ahora, también llevarán, para siempre, en sus pieles.

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El menú de la boda de Almácor

Gracias a una imagen publicada por Aita Williams, hemos podido ver el menú de la boda de Almácor y Helena y, además, descubrir que son muy fans de la serie 'Friends':

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