Claudia Barraso 06 JUL 2026 - 22:42h.

Javier Bardem fue muy criticado durante el partido de España contra Austria por no haber llevado puesta la camiseta de la Selección

Penélope Cruz, Bardem y Rosalía, en las gradas del partido España-Austria del Mundial

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Javier Bardem ha vuelto a asistir al partido de la Selección Española de Fútbol, esta vez en los cuartos del Mundial contra Portugal, pero con un look muy distinto al que acudió al partido de los españoles contra Austria y por el que fue muy criticado en redes sociales.

Esta vez, Javier Bardem sí que se ha puesto la camiseta de la Selección, callando a los que le tachaban de no querer apoyar al equipo de su país y demostrando que no tiene ningún problema en llevar los colores del equipo. No ha pasado desapercibida su presencia, pero esta vez no como lo hizo la otra vez, sino que ha sorprendido a la afición presentándose como uno más, con la camiseta roja y el escudo español.

Y la polémica no surgió solo porque el actor no llevase la camiseta puesta como sí lo hizo su mujer, Penélope Cruz, todas las críticas que recibió fue porque sí que decidió ponerse la camiseta del equipo francés París Saint-Germain durante una visita con la actriz al Parque de los Príncipes, lo que hizo que muchos usuarios insinuasen en redes sociales que prefería vestir con los colores de otros países en vez de con la de España, apoyando al equipo de su país.

Bardem repite 'outfit'

Sin embargo, Bardem no es la primera vez que lleva la camiseta de España para asistir a uno de los partidos de los españoles en el Mundial, sino que en los dieciseisavos apareció con su pareja en el paco y ambos iban en conjunto, pero parece que la última aparición del actor molestó mucho a los aficionados que pensaron que el actor prefería no llevar la camiseta, pero nada más lejos de la realidad. Y así ha decidido mostrarlo Bardem a todas las cámaras que han estado muy pendientes a captarle con la equipación.