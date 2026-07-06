Carmen Borrego explica el motivo de su enfado en la boda de Suso y Marieta y desvela por qué no quería compartir mesa con Diego Matamoros

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Lo que debía ser uno de los días más felices para Suso y Marieta acabó dejando una de las imágenes más comentadas de la boda: el monumental enfado de Carmen Borrego, que incluso provocó un desencuentro con Belén Rodríguez.

Todo comenzó en la mesa número 13. El gesto de Carmen cambió por completo al descubrir que Diego Matamoros se había sentado a su lado. Para evitar una imagen que pudiera generar polémica, decidió intercambiar el sitio con su marido.

En 'Vamos a ver', Carmen Borrego ha explicado qué ocurrió realmente: "Yo estaba sentada en una mesa en la que no estaba Diego Matamoros. Personalmente nunca he tenido ningún problema con él, hasta que hizo lo que hizo. Para mí era muy incomodo sentarme al lado de una persona que ha sido muy dura con mi familia".

Carmen Borrego: "Diego había dicho que no se iba a quedar a la cena, pero al final cambió de opinión y le indicaron que se sentara donde hubiera sitio"

La colaboradora también ha aclarado cómo se produjo el cambio: "Belén Rodríguez estaba sentada a mi lado, pero decidió cambiarse junto a Luis Rollán y quedó un asiento libre. Diego había dicho que no se iba a quedar a la cena porque no se encontraba bien, pero al final cambió de opinión y le indicaron que se sentara donde hubiera sitio".

Por su parte, Pepe del Real ha explicado cómo vivió aquel momento: "Carmen se puso muy nerviosa, y es normal. Además, Laura Matamoros acababa de criticar duramente a su sobrina y ella solo pensaba: 'Como mi hermana vea una foto mía sentada al lado de Diego, ya la tenemos'".