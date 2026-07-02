Exclusiva | El violador del geriátrico: “Somos hombres, fue un error”

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El violador del geriátrico de Sanchinarro permanece en busca y captura después de confesar haber agredido sexualmente a una residente de 83 años con Alzheimer. Llevaba ocho meses abusando de la anciana, que, debido al avanzado estado de su enfermedad, no podía denunciar lo que estaba ocurriendo. Fue una compañera de trabajo quien lo sorprendió en plena agresión. Desde entonces, el sospechoso ha huido y la Policía trata de localizarlo para evitar que pueda volver a actuar.

'Vamos a ver' ha accedido en exclusiva a las declaraciones del caso. En concreto, al testimonio de la trabajadora que lo sorprendió ante el juez: "La puerta estaba abierta y lo veo a él penetrando a la abuela. La había llevado hasta el baño. Ella estaba agarrada al lavabo y él detrás. Le dije: '¡Héctor, qué haces!'. No me lo esperaba. Le había bajado el pijama y el pañal, y él también tenía los pantalones bajados".

La empleada también explicó que, tras descubrirlo, el acusado la siguió para intentar convencerla de que no denunciara lo ocurrido: "Se vino detrás de mí y me dijo: 'Compañera, discúlpame. No pensé que me ibas a ver. Te pido disculpas'. Se sentó conmigo y me pidió: 'No digas nada'".

Hijo de la víctima: "Nos destrozó a mis hermanos, a mi padre y a mí"

El programa también ha tenido acceso a la declaración del hijo de la víctima: "Me llamaron desde la residencia y me dijeron que habían encontrado al presunto agresor con los pantalones bajados. Cuando mi padre presentó la denuncia fue cuando supimos que lo habían visto penetrando a mi madre".

Durante su declaración, el hijo no pudo contener la emoción al conocer que las agresiones no habían sido un hecho aislado: "También me enteré de que no había sido una única vez. Eso nos destrozó a mis hermanos, a mi padre y a mí. Han sido muchas ocasiones. Imagínese lo horrible que es confiar el cuidado de tu madre a una residencia y descubrir algo así".

Además, 'Vamos a ver' ha conocido cuál fue la reacción del agresor cuando su coordinador le comunicó el despido: "Yo ya he renunciado. Somos hombres. Esto es un error que no volverá a ocurrir. Que todo quede aquí, por favor".