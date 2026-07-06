Equipo mtmad 06 JUL 2026 - 12:55h.

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Almudena Porras se ha sometido a un cambio de look y se ha sincerado en el nuevo capítulo de su canal 'La era Almudena' a la hora de hablar de la caída de cabello que sufre e incluso ha mostrado cuál es su color de pelo natural. Pero la exparticipante de 'Supervivientes 2026' también ha decidido dar un paso más y confesarse sobre cuál es la situación actual en la que se encuentra su relación con Borja Silva.

Hace unos días, Almudena y Borja sorprendieron al irse juntos de viaje después de haberse confirmado una crisis sentimental entre ellos. Ahora, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones 9' se sincera para hablar del momento en el que se encuentran como pareja: "Estamos en un punto que resumiría como bonito. No el mejor ni el peor... ¿o te diría que el mejor? No sé, estamos en un punto bonito y no tenemos la necesidad de demostrar nada a nadie".

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Almudena Porras habla de su relación actual con Borja Silva tras la crisis

"Queremos disfrutar de lo que estamos construyendo y la gente va a hablar para bien o para mal, pero sabemos que nos hemos expuesto. La gente va a hablar, pero que no hablen sin fundamento", añade Almudena, que reflexiona sobre algunas de los comentarios que recibe a través de sus redes sociales. ¿Han conseguido entonces avanzar y superar el bache en el que se encontraban? Almudena considera que sí gracias a que los dos han puesto de su parte para que esto suceda: "Lo más importante ha sido el escucharnos para entendernos y dejar nuestro orgullo de lado".

Sobre su vieja a Tenerife, Almudena desvela que Borja se lo propuso y ella no se lo pensó porque estaban "en un momento complicado": "Ha sido una escapada que creo que los dos necesitábamos un montón porque veníamos de semanas intensas. En Tenerife es como que hemos desconectado un montón, es como que éramos él. Hemos compartido lo que vienen siendo momentos de calidad, él y yo, nada de móviles, ni redes sociales, ni ruido, ni gente... Hemos hablado muchísimo. Hemos mantenido conversaciones incómodas porque, para avanzar, hay que tenerlas. Nos ha venido muy bien. Estoy contenta, he vuelto a casa con una sensación bonita".

Almudena habla del bache personal de Borja

Por otro lado, Almudena ha querido abordar el tema del bache personal por el que ha atravesado Borja durante las últimas semanas: "Lo veo mucho más tranquilo. Yo le decía que quería volver a ver ese brillo en sus ojos de cuando lo conocí porque lo había perdido. Creo que poco a poco se está encontrando, está volviendo a ser él y está encontrando su sitio", confiesa. Además, Almudena cuenta cuál ha sido su papel en este proceso y por qué a Borja le cuesta tanto pedir ayuda y por qué le afectan tanto lo que la gente diga de ellos como pareja.