Un tribunal británico concluye que no existen pruebas suficientes para acreditar las supuestas escuchas ilegales denunciadas

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La Justicia de Reino Unido ha rechazado este martes la demanda presentada por el príncipe Enrique de Inglaterra contra Associated Newspapers, empresa editora del 'Daily Mail', al considerar que no existen pruebas suficientes que respalden las acusaciones de escuchas telefónicas y obtención ilegal de información.

Un tribunal británico ha concluido que no hay indicios suficientes de que los medios del grupo editorial obtuvieran información privada mediante prácticas ilegales de forma sistemática durante años, según informa el diario 'The Guardian'.

Acusaba al grupo de una campaña de dos décadas

El hijo menor del rey Carlos III sostenía que la editorial había llevado a cabo "un uso claro, sistemático y continuado de la recopilación ilegal de información" durante al menos dos décadas.

A esta demanda se habían sumado también otras personalidades públicas británicas, que denunciaban actuaciones similares por parte del grupo editorial. Por su parte, el equipo legal de Associated Newspapers calificó las acusaciones de "escandalosas" y "absurdas".

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Además, defendió que las informaciones publicadas por el 'Daily Mail' procedían de forma legítima de fuentes oficiales, artículos ya publicados o de personas del entorno de los famosos, habituales en la difusión de este tipo de información.