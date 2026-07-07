La mujer del futbolista Leo Messi ha compartido en una historia de Instagram el regalo que ha recibido de Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez muestra su apoyo a Cristiano Ronaldo tras perder ante España y su 'adiós' a los Mundiales: su gesto público

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Antonela Roccuzzo ha tenido un gesto muy cariñoso con Georgina Rodríguez en pleno Mundial 2026. La mujer del futbolista Leo Messi ha compartido en una historia de Instagram el regalo que ha recibido de la pareja de Cristiano Ronaldo. Así, lo acompañó de un emotivo mensaje.

Georgina le envió a Antonela un kit de Mimoa, su nueva marca de ropa de deporte 'athleisure'. En el paquete había varias piezas de la firma: un conjunto negro, una botella de agua rosa, una 'tote bag' y una esterilla de yoga, además de una carta en la que se explicaba la filosofía de la marca.

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"Te deseo todo el éxito del mundo", señala Antonela en su publicación

Antonela no solo lo ha recibido sino que ha querido mostrar el regalo en sus redes sociales: "Muchas gracias, Georgina Rodríguez. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo". Un mensaje muy significativo, ya que la mujer de Messi no tiene un perfil muy activo en las plataformas. Y es que ambas han dejado claro que la supuesta rivalidad entre sus parejas no va con ellas.

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Esta historia en Instagram se ha interpretado como una muestra de apoyo entre ambas y como una gran promoción de la nueva marca de Georgina. La mujer de Messi cuenta con más de 40 millones de seguidores y tiene una gran comunidad internacional, por lo que su contenido tiene una gran repercusión.

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Ambas demuestran que se apoyan públicamente

Este icónico momento para Georgina, que se embarca en este nuevo negocio, ocurre justo después de que Cristiano Ronaldo y Portugal vivieran una noche amarga tras caer en octavos ante España. Pero ambas han decidido mostrar que son dos mujeres que se apoyan públicamente aunque sus parejas sean los protagonistas de una de las rivalidades deportivas más famosas del fútbol.

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Aunque no es el único proyecto que tiene Georgina entre manos. La empresaria y modelo tiene por delante un nuevo reto televisivo en Prime Vídeo, donde debutará en la nueva temporada de 'LOL: Si te ríes, pierdes'.