Pepe del Real, colaborador de 'Vamos a Ver' desvela todos los detalles de Anita WIlliams con el cortador de jamón de la boda de Suso y Marieta

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La boda de Suso y Marieta sigue dando titulares días después de su celebración. Más allá del conocido enfado protagonizado por Carmen Borrego, ha salido a la luz una nueva historia que ha sorprendido a todos los colaboradores de ‘Vamos a Ver’. Una de las invitadas llegó al enlace con intención de conocer a alguien especial y terminó fijándose en el encargado de cortar el jamón. “Ella pensaba que había encontrado un ligue de pata negra, pero una invitada estuvo más rápida y se lo robó”, ha explicado Patricia Pardo al hablar de Amor Romeira, quien se fijó en el cortador de jamón en primer lugar.

El protagonista de esta historia es José Navarro, un joven cortador de jamón que se ha convertido en una de las grandes atracciones de la celebración. Su presencia no pasó desapercibida y, según Pepe del Real, colaborador de ‘Vamos a Ver’, el interés de Anita Williams por él fue evidente desde el primer momento: “El jamonero está mejor que el jamón y ella se lo comió todo”. Finalmente, Anita Williams fue la invitada que se adelantó a Amor Romeira y se llevó al jamonero consigo.

José Navarro acudió como acompañante de Anita Williams a la boda de Almacor: “Llegó a la otra boda sentado en la mesa con todos los exconcursantes de la edición de Anita y sin estar allí para cortar jamón”

La conexión entre Anita y José Navarro habría sido tan buena que, apenas 24 horas después de conocerse, ambos volvieron a coincidir en otro enlace: la boda de Almacor. En esta ocasión, el joven no acudió como trabajador encargado del jamón, sino como acompañante de la exconcursante de ‘Supervivientes’: “Llegó a la otra boda sentado en la mesa con todos los exconcursantes de la edición de Anita y sin estar allí para cortar jamón”.

Natural de Santa Fe (Granada), el joven ha conseguido hacerse un nombre en el mundo del corte de jamón y fue descubierto por el chef José Andrés, quien se lo llevó a trabajar a Estados Unidos: “Tiene una historia de superación muy bonita; empezó desde abajo y acabó trabajando con José Andrés”.

Aunque los colaboradores de ‘Vamos a Ver’ todavía desconocen si entre Anita y José existe una relación sentimental, las imágenes y los comentarios han despertado todo tipo de rumores. La propia Anita ha asegurado que está tranquila y que no tiene prisa por enamorarse, aunque reconoce que nunca se sabe lo que puede ocurrir: “Estoy muy bien sola, pero nunca se sabe”.

Mientras tanto, el fenómeno del “jamonero de los famosos” parece haber nacido en esta boda. Los colaboradores incluso han bromeado con la posibilidad de que los cortadores de jamón se conviertan en nuevos protagonistas de los enlaces de rostros conocidos: “A partir de ahora todo el mundo va a querer contratar a ese jamonero”.