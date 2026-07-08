Lorena Romera 08 JUL 2026 - 16:23h.

La exparticipante de 'LIDLT' ha sido criticada por su forma de animar desde el estadio a Argentina en su pase a Cuartos de final

Las tres jugadas polémicas que indignan a Egipto: hasta el seleccionador denuncia un 'robo' de Argentina

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Vivir un partido del Mundial desde el estadio no es apto para cardíacos, y si no que se lo digan a Yuli Cagna. La que fuera participante de la última edición de 'La isla de las tentaciones' ha compartido con sus seguidores cómo sufrió el tenso encuentro en el que la selección argentina se impuso por 3-2 ante Egipto. Sin embargo, lo que pretendía ser una muestra de pasión absoluta por la albiceleste ha terminado convirtiéndose en un hervidero de críticas en sus redes.

En la publicación que ha desatado la polémica, la ex de Lucas aparece en la grada midiéndose las pulsaciones en pleno partido con un tensiómetro digital de muñeca, mostrando picos de hasta 145 latidos por minuto debido a los nervios. Acompañada de imágenes llorando, celebrando los goles y festejando a su ídolo, Leo Messi, la influencer aseguró que esta victoria era su mejor "regalo de cumpleaños".

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Sin embargo, la reacción de su comunidad no ha sido la que ella seguramente esperaba. Muchos usuarios no han tardado en describir el vídeo de "exagerado" y de "puro teatro". Comentarios como "me caes bien, pero este vídeo da mucho cringe" o "van al estadio a grabarse", se pueden leer en esta publicación.

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Sin embargo, parte de la indignación de sus seguidores radica en la polémica del arbitraje del partido, que habría beneficiado a Argentina en sus decisiones: "Yuli, si estaba arreglado, ¿para qué fingir emoción?". "Con ayuda está fácil ganar partidos. ¡Un gol legítimo para Egipto anulado!", "Tenían la ayuda del árbitro" o "no sufras, si todo se lo regalan a Argenfifa", son algunos de los reproches que ha recibido.

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Más allá de la tensión en las gradas y del debate futbolístico, la experiencia en Atlanta también le dejó un importante susto familiar. Tal y como la propia Yuli ha relatado a través de sus stories, su padre tuvo que ser atendido de urgencia por los paramédicos del estadio una vez finalizado el encuentro.

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En las imágenes compartidas, se puede ver a su progenitor sentado en el suelo, rodeado por tres médicos mientras le toman la tensión y revisan sus constantes vitales. Al comprobar que todo estaba bien, ya entre risas, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' explicaba que su padre había terminado exhausto por el cansancio acumulado y la adrenalina del partido. "De tal palo, tal astilla", ha bromeado Yuli Cagna, que no se ha pronunciado sobre las críticas que ha estado recibiendo en las últimas horas.