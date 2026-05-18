Lidia González 18 MAY 2026 - 17:46h.

La participante de ‘La isla de las tentaciones’ revela el desconocido origen de su nombre

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Yuli Cagna está dando mucho de qué hablar y ha querido aclarar todas las dudas de sus seguidores, especialmente respecto a un tema que ha llamado mucho la atención. Después de confesar todas sus operaciones y retoques estéticos, la participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela su nombre real. Consciente de que es un aspecto que suscita muchas dudas, la influencer lo cuenta todo y revela su impactante significado. ¡Dale al play y descubre todos los detalles, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido, que ha participado en la huida conjunta de las chicas a ‘Villa Montaña’, ha confesado cómo se llama realmente y ha explicado de dónde viene el original nombre por el que se la conoce en la actualidad. Por primera vez, la participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sienta frente a las cámaras de mtmad para dar todas las explicaciones sobre su desconocido origen y ha desvelado cuál es su verdadero nombre. La influencer confiesa el motivo por el que se hace llamar así y se sincera por completo.

Yuli aclara si se ha quitado las costillas para reducir su cintura

Sin ninguna duda, desde su primera aparición en ‘La isla de las tentaciones’, uno de los temas que más se le ha cuestionado a la argentina ha sido su aspecto. Cansada de todas las especulaciones y todo lo que se está diciendo sobre ella, ha querido ser quien, de primera mano, lo cuente todo al respecto. La creadora de contenido aclara si se ha quitado las costillas para reducir su cintura y desvela todos los retoques estéticos a los que se ha sometido, sin callarse nada.

Todos los tatuajes de la participante de ‘LIDLT’ y su significado oculto

Yuli Cagna ha demostrado ser una persona muy impulsiva y emocional, algo que ha demostrado plasmando numerosos recuerdos en su piel a través de la tinta. La influencer ha mostrado todos sus tatuajes y confiesa su significado oculto. La creadora de contenido cuenta todas las historias que hay tras ellos y se sincera frente a las cámaras.

La argentina se sincera sobre sus planes de ser madre

Yuli Cagna se ha puesto muy seria a la hora de hablar de uno de los grandes sueños de su vida y no ha tenido reparos en abrirse en canal para ello. La participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre sus planes de ser madre y se confiesa sobre su futuro. Muy tajante, la creadora de contenido asegura que es una meta que va a cumplir, pase lo que pase, y explica lo mucho que va a significar dar este gran paso en su vida. ¡Dale al play y descubre todos los detalles al respecto, en exclusiva, para Mediaset Infintiy!