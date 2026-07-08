Borja González, sin poder salir de Estados Unidos tras ver el Mundial

Natalia Sette 08 JUL 2026 - 13:51h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte con sus seguidores la odisea con la que se ha encontrado a la hora de volver a España

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La idílica aventura de Borja González al otro lado del charco ha tomado un rumbo de lo más accidentado. Tras cumplir el gran sueño de su vida al presenciar en directo la victoria de la Selección Española junto a otros creadores de contenido, el viaje de vuelta a casa se ha transformado en una auténtica odisea aeroportuaria que mantiene al exconcursante de ‘Supervivientes’ retenido en Estados Unidos.

Lo que prometía ser un regreso tranquilo ha terminado convirtiéndose en una pesadilla. El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha recurrido a sus redes sociales para relatar el último y desesperante contratiempo que ha sufrido junto a sus compañeros de viaje. “Hemos perdido el vuelo de conexión en Miami”, ha anunciado Borja en una imágen en la que se la ve muy cansado en un sillón del aeropuerto.

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Las estrictas medidas de seguridad y la inmensidad de las terminales estadounidenses han terminado por agotar la paciencia del influencer, quién no ha dudado en tirar de ironía para definir la situación que están viviendo en el aeropuerto: “Salir de este país es un ‘escape room’”.

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Sin embargo, Borja no es el único que está sufriendo este caótico regreso. Su compañero, el también influencer Pablo Vera, parece estar viviendo una auténtica maldición desde que pisó suelo americano. Desesperado por la acumulación de incidentes, ha compartido su frustración en redes: “Desde marzo que me caí de ‘La Velada’ tengo a alguien mirándome desde arriba haciéndome maldades”.

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El creador de contenido ha desglosado el cúmulo de despropósitos que les ha llevado a perder el avión por cuestión de sesenta segundos. “Se nos retrasó el vuelo, media hora corriendo porque no encontrábamos la puerta de embarque y nos cerró la puerta por un minuto”, ha relatado con total impotencia.

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Para Pablo, este incidente es la gota que colma el vaso tras varias jornadas de pesadilla con respecto a los vuelos de vuelta a casa: “Llevamos un historial de tres días cancelándome vuelos sin poder reubicarme, ayer me reubicaron y cobrándome. Por favor, que alguien me salve”.

Ante semejante panorama y atrapados en Miami sin una solución inmediata, Borja González ha querido poner un toque de humor a la desesperada situación, señalando directamente a su amigo como el principal responsable de la mala suerte del grupo: “Es gafe”. Ahora esperan a que puedan reubicarlos pronto en otro vuelo y volver cuanto antes a España.