Lidia González 14 MAY 2026 - 09:00h.

La participante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara todas las operaciones y retoques estéticos que se ha hecho

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Yuli Cagna se sienta frente a las cámaras de mtmad para aclarar una de las dudas más repetidas de sus seguidores y lo hace sin ningún tipo de filtros. Después de que Mar Ruiz haya revelado su nivel de estudios y su trabajo frustrado, la que participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa todas sus operaciones y retoques estéticos. La influencer no tiene ningún tipo de reparo a la hora de contarlo todo y, además, enseña su impactante antes y después. ¡Dale al play y descubre todos los detalles, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha reconocido que ha recibido muchas preguntas referidas a su físico y, por ello, ha querido desvelarlo todo de una vez por todas: “No me importa quedar sin expresiones”. La influencer, que ha caigo en la tentación con Óscar, se ha sincerado sobre este tema con mucha naturalidad y sin cortarse: “Podría hacerles 700 capítulos hablando de esto”. Además, la argentina da un paso más allá y se sincera sobre algunas intervenciones que ha tenido que repetirse, en varias ocasiones, para resolver algunas complicaciones.

La concursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha hablado sobre todas las veces que ha entrado en el quirófano o se ha realizado algún tratamiento, tanto en el rostro como en el cuerpo, para modificar su aspecto: “Es algo que no pienso dejar nunca”. Además, ha mostrado imágenes inéditas de su cambio físico, dejando patente cómo era antes de someterse a estas operaciones. Sin ningún problema, la creadora de contenido habla de las partes de su cuerpo que menos le gustan. ¡Dale al play y no te pierdas a una Yuli Cagna totalmente irreconocible, en exclusiva, para Mediaset Infintiy!