Laura Cuevas visita las estancias de Cantora y revela una inédita anécdota sobre la "flojera" de Kiko Rivera

Vuelve a ver 'El precio de Cantora' en la plataforma de Mediaset Infinity

Compartir







En 'El precio de...' tienen consigo a Laura Cuevas, hija del mayoral de Cantora, quien ha crecido y vivido en la finca durante 24 años. No ha vuelto a pisarla desde que cerró la puerta en 2011 y en su regreso ha visitado junto a Santi Acosta la habitación de Paquirri y el cuarto donde Isabel Pantoja guardaba sus joyas. Además, durante la visita ha dado dos exclusivas: una sobre Carmina Ordoñez y otra sobre Kiko Rivera

Los recuerdos de Laura Cuevas en los cuartos de Paquirri, Isabel, Agustín y Kiko Rivera

La primera estancia que visita es el cuarto de Paco al subir las escaleras de Cantora: "Este sitio me encantaba a mi". La hija del mayoral de la finca recuerda todos los objetos que guardaba allí el torero y confiesa que "lo miraba todo". Sin embargo, al ver el estado actual en el que se encuentra, afirma: "Madre mía, qué dejadez".

Acto seguido se dirigen a la habitación de Isabel, donde en una cómoda guardaba sus joyas: "Me encantaba verlas". También se acuerda de cómo tenía la tonadillera distribuidos sus armarios y de las cartas de amor que le escribía Paquirri a la Carmina Ordoñez, revelando en exclusiva su contenido al presentador.

Por otra parte, recorren el cuarto que primeramente fue de Kiko Rivera para después pasar a ser de Agustín Pantoja: "La eligió por las vistas porque vigilaba quién entraba y quién salía".

Después se adentran en la habitación de Kiko Rivera, quien la llenó según asegura de camas para que se quedaran sus amigos: "No me dejaban dormir aquí pero todo el rato que podía aprovechar aquí, lo he pasado". Es justo en este momento donde Laura Cuevas revela a Santi Acosta una anécdota inédita del hijo de la Pantoja.

La anécdota inédita de Kiko Rivera

Tras recordar que Kiko Rivera "se ponía a comer a las cuatro o las cinco de la mañana" en dicho cuarto, Laura Cuevas decide confesar una anécdota inédita del DJ: "Era tan flojo que me acuerdo que una vez que a las cinco de la mañana se puso a hacer pipí en una botella de dos litros porque no quería levantarse".

Una anécdota que no ha pasado desapercibido por los colaboradores de 'El precio de...', sobre todo para Lydia Lozano, quien se queda "con la boca abierta". "El cuarto de baño lo tenía al ladito pero la flojera de Kiko siempre ha llegado a límites estratosféricos y nos ha dado unos momentazos buenísimos", afirma la hija de mayoral de Cantora.

Sin embargo, lo mejor es cómo termina la anécdota. Laura Cuevas lo revela provocando la carcajada de Lydia Lozano y el cual puedes descubrir dándole play al video principal. "¿Tú sabes los momentazos que hemos vivido con Kiko? La flojera de Kiko ha dado muchos momentos".

Tanto es así que, según asegura, "en invierno le costaba más ducharse": "Se podía pegar un mes, mes y medio sin ducharse". Algo con lo que no da crédito la colaboradora.