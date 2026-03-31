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Nuevas informaciones en 'El precio de...' han vuelto a poner el foco sobre el destino de los objetos personales de Paquirri. La periodista Sandra Aladro ha asegurado que parte de estas pertenencias no se encuentran ya en la finca de Cantora, sino que habrían sido trasladadas a otros lugares bajo custodia de personas de máxima confianza del entorno de Isabel Pantoja.

Según Aladro, durante los últimos meses se habrían sacado entre seis y ocho contenedores de objetos desde Cantora, algunos de los cuales habrían llegado incluso a Canarias. Sin embargo, las pertenencias más sensibles, como los objetos vinculados directamente a Paquirri, habrían sido guardadas de forma estratégica para evitar su acceso. Estas pertenencias corresponderían, según se apunta, a sus hijos Francisco y Cayetano.

Las pertenencias de Paquirri, en manos de Carlos Corbacho

En medio de estas revelaciones, Carlos Corbacho sorprendió al afirmar que él mismo posee parte de esos objetos. Según explicó, fue Teresa Pollo quien se los entregó en 2014, poco antes de que su situación personal cambiara. Entre los artículos que asegura conservar se encuentran un traje de torero de color azul, varias prendas de vestir, zapatillas e incluso un perfume.

Corbacho afirmó que todos estos objetos permanecen guardados desde entonces en un trastero, “como una cápsula del tiempo”, sin haber sido manipulados durante más de una década. Sus declaraciones han generado sorpresa, especialmente al plantearse por qué estos recuerdos no estarían en manos de los herederos legítimos. Además, dejó abierta la posibilidad de entregar estos objetos a los hijos de Paquirri, en un gesto que podría reabrir un capítulo clave en la historia familiar.

Isabel Pantoja: viviendo en condiciones "casi infrahumanas"

La situación personal de Isabel Pantoja en los últimos tiempos ha estado marcada por un notable deterioro en sus condiciones de vida, muy alejado de la imagen de éxito que durante años proyectó. Su salida de Cantora estuvo motivada por una grave crisis económica, con deudas acumuladas y reclamaciones de Hacienda que superaban el millón de euros.

La artista abandonó la finca en un momento especialmente delicado, llevándose únicamente algunos objetos personales. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que priorizó trasladar alimentos en una furgoneta frigorífica antes que otros bienes de valor sentimental. José Antonio Canales Rivera ha compartido una vivencia que tuvo en Cantora en su infancia, contando que la tonadillera siempre tenía un candado en la nevera, a pesar de los enfados de "mi madre".

Tras el fracaso de varios proyectos profesionales que podrían haber aliviado su situación económica, la cantante se vio obligada a regresar a Cantora. Allí, según se asegura, vivió durante meses en condiciones “casi infrahumanas”, en una finca prácticamente abandonada.

Pepi Valladares muestra los objetos personales que tiene de Julián Muñoz

Además, Pepi Valladares ha aprovechado la ocasión para enseñar una pequeña caja con un contenido que lleva años guardando. La que fuera íntima de Isabel Pantoja ha mostrado unos objetos personales de Julián Muñoz, exalcalde de Marbella y expareja de la tonadillera. Pepi se ha comprometido en 'El precio de... ' a hacerles llegar estos objetos a su familia.