El Atlético de Madrid ha rendido homenaje a Lucas, el niño argentino muerto en los terremotos de Venezuela y jugador del club

Aumentan a más de 3.500 los muertos por los terremotos en Venezuela

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Se cumplen 15 días desde que la tragedia golpease con fuerza a Venezuela. El 24 de junio, un doble terremoto sacudió al país latinoamericano dejando más de 3.680 muertos, entre ellos 40 españoles, según el último recuento del ministerio de Exteriores. Entre las víctimas mortales se encuentra Lucas Eduardo Gámez Martínez, un niño argentino de nueve años que fue localizado sin vida este miércoles 8 de julio.

El menor estaba junto a su tío en uno de los edificios que se derrumbaron en La Guaira, según confirma el medio argentino 'Clarín'. Sus padres vivían en Argentina desde 2013, pero el menor estaba en el país de visita. Nada más conocerse la noticia del hallazgo del cuerpo sin vida del niño, las redes se han volcado con numerosas publicaciones en las que rinden homenaje a Lucas.

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El último homenaje a Lucas

Una de estas cuentas ha sido la del Atlético de Madrid, club en el que jugaba el pequeño. Según informan desde el club rojiblanco, Lucas formaba parte de la Academia oficial del Club Atlético de Madrid en Venezuela: "Con profundo dolor y tristeza, nos unimos a la pena que embarga a la familia Gámez y Martínez por el sensible fallecimiento de nuestro querido jugador. Lucas Eduardo Gámez Martínez".

"Lucas no solo era un talento en la cancha, sino un miembro valioso de nuestra gran familia de Atlético de Madrid Academia Venezuela. Su partida deja un vacío irreparable en nuestros corazones. Elevamos nuestras más sinceras oraciones para que sus familiares y seres queridos encuentren fortaleza, consuelo y paz en medio de este doloroso e inimaginable momento", apuntan desde el club de fútbol.

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Por último, desde el Atlético de Madrid rendían homenaje al pequeño fallecido en el doble terremoto que sacudió hace 15 días al país venezolano: "Descansa en paz, Lucas. Tu espíritu y pasión por el fútbol siempre permanecerán con nosotros".

El fallecimiento de Lucas

Lucas no consiguió sobrevivir a los días y días sepultados entre los escombros, a tanta profundidad y sin comer ni beber durante muchos días. Aunque las autoridades no han confirmado si su muerte fue inmediata, sí que confirmaron que podría haber una persona viva debajo del edificio, pero la maquinaria y los equipos de rescate llegaron demasiado tarde.

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El menor, según confirma el medio ‘La Nación’ habría sido encontrado por las brigadas USAR, de Búsqueda y rescate Urbano, de Argentina, que son unas unidades altamente preparadas en operaciones de salvamento en estructuras colapsadas que fueron enviadas por el propio Gobierno de Argentina para colaborar con la búsqueda del pequeño.

Hace tan solo un día que su madre celebraba su cumpleaños con una tarta y una vela que soplaron sus padres entre los escombros. Además, en el post publicado en Instagram, su madre le felicitaba el cumpleaños y le decía que pronto estarían juntos, sin saber que un día después iban a confirmar la peor de las noticias: el fallecimiento de su hijo.