La Casa Real se prepara ante su tradicional viaje veraniego a Mallorca, aunque este año se enfrenta a una particularidad

Las piscinas de Marivent, el gran refugio de los reyes Felipe y Letizia y sus hijas en Mallorca: en plena reforma tras su deteriorado estado

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A partir de este 10 de julio, el Palacio de Marivent entra en un periodo muy particular: la paralización de la mayor intervención de conservación realizada en más de dos décadas.

La residencia, propiedad del Govern balear, acumulaba numerosos desperfectos provocados por el paso del tiempo y, sobre todo, por la exposición al ambiente marino. El salitre, la humedad y las filtraciones habían deteriorado distintos elementos exteriores del palacio, especialmente en las fachadas más expuestas al Mediterráne, motivo por el que el Ejecutivo balear decidió impulsar el pasado mes de abril una actuación integral valorada en alrededor de medio millón de euros.

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Ahora, las reformas se han paralizado. No porque las obras hayan terminado ni porque hayan concluido, sino porque los propios contratos firmados para ejecutar los trabajos contemplaban desde el principio una condición excepcional: detener toda la actividad durante las vacaciones de los reyes Felipe y Letizia y de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

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Los detalles de la cláusula

No se trata de una decisión improvisada ni de una orden de última hora. La cláusula figura en la documentación de las obras y obliga a que, entre el 10 de julio y el 30 de agosto, la mayor parte de los trabajos queden suspendidos para evitar molestias durante la estancia de la familia real en la residencia oficial de verano situada en Palma.

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La medida llama la atención porque supone adaptar el calendario de una obra pública al uso institucional que Sus Majestades hacen del recinto cada verano.

De hecho, el parón estaba previsto incluso antes de que comenzaran los trabajos, lo que demuestra que la planificación de la reforma se diseñó teniendo muy presente el calendario habitual de la Casa Real en Marivent.

Eso significa que desaparecen los trabajos que puedan generar ruidos, tránsito continuo de operarios, maquinaria pesada o interferencias con la actividad habitual del palacio.

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En la práctica, Marivent pasa de ser una obra en marcha a recuperar temporalmente su función como residencia oficial de verano de la ramilia real.

La presencia de la familia real

La paralización coincide con las semanas en las que tradicionalmente Felipe VI desarrolla gran parte de su agenda estival en Mallorca.

Como cada año, está previsto que participe en la Copa del Rey MAPFRE de vela, una de las citas deportivas más vinculadas a la presencia del monarca en la isla. También se espera la tradicional recepción a representantes de la sociedad balear en Marivent, mientras que la reina Letizia mantiene habitualmente su asistencia a algunos actos culturales del verano mallorquín.

Por ello, aunque las obras continuarán una vez finalice agosto, durante estas semanas el complejo recupera la imagen habitual de residencia institucional y desaparece prácticamente toda la actividad constructiva visible.

Una reforma que no podía esperar más

Las actuaciones afectan principalmente al exterior del complejo residencial. Entre los trabajos previstos destacan la reparación de fachadas y balaustradas dañadas por el salitre, la restauración de terrazas y senderos interiores, la renovación de pavimentos deteriorados por las raíces de los pinos o la sustitución de elementos exteriores muy castigados por la humedad.

También la mejora de los sistemas de climatización para aumentar la eficiencia energética, la renovación de instalaciones de fontanería e iluminación, amodernización del sistema de riego y la rehabilitación de las dos piscinas, tanto la principal como la situada en Son Vent, residencia utilizada por Felipe VI y Letizia durante sus estancias en Mallorca.

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es que las obras no afectan al interior de las viviendas. Ni la residencia principal ni las estancias privadas utilizadas por los soberanos forman parte de la reforma prevista. La intervención se concentra exclusivamente en instalaciones, infraestructuras y elementos exteriores del recinto, evitando cualquier actuación dentro de las zonas habitables.

Ahora, la interrupción de casi dos meses retrasa el calendario de ejecución, aunque ya estaba contemplada desde el inicio. Una vez concluya el periodo vacacional de la familia real, los operarios regresarán para completar una reforma que pretende garantizar la conservación de uno de los inmuebles más emblemáticos del patrimonio público balear, muy castigado por el paso del tiempo y por las condiciones climatológicas del entorno marítimo.

Así, mientras desde este viernes Marivent vuelve a convertirse en el centro del verano de la Corona, las máquinas permanecerán prácticamente en silencio. Una pausa prevista desde el primer día y escrita negro sobre blanco en los contratos de adjudicación de unas obras que deberán esperar hasta septiembre para recuperar su ritmo habitual.