Fiesta 11 JUL 2026 - 20:25h.

Pepe Ruiz, amigo y pareja en la ficción de María Porcel, cuenta Paloma Porcel le ofreció comprar su chalet cuando salió a subasta por embargo

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Pepe Ruiz, 'Avelino' en 'Escenas de matrimonio', visita el plató de 'Fiesta' para recordar su extensa trayectoria en el teatro y el cine con la que ha conseguido hacer reír a varias generaciones. Además, el actor se ha pronunciado sobre la polémica de la okupación del chalet de su amiga y pareja en la ficción, Marisa Porcel (fallecida en 2018), por parte de la hija de la actriz, Paloma Porcel.

En junio, Paloma Porcel y su pareja se sentaban ante el juez acusados de un delito de usurpación del chalet de 1780 metros cuadrados situado en las Rozas que pertenecía a su madre, Marisa Porcel. Y es que la famosa actriz, que dio vida a 'Pepa' en 'Escenas de matrimonio', dejó a su hija con una deuda millonaria con Hacienda que contrajo Paloma. El chalet fue embargado y subastado a su actual propietario por 700 mil euros.

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No obstante, Paloma Porcel no ha abandonado la vivienda y reclama 300.000 euros para marcharse. Sin embargo, el propietario no se muestra dispuesto acceder a lo que considera "un chantaje" y el proceso judicial continúa.

Pepe Ruiz, sobre la okupación de la casa de Marisa Porcel: "Me comunicó que iba a salir a subasta"

Pepe Ruiz, que conoce muy bien a Paloma por la estrecha amistad que lo unía a Marisa Porcel, se ha pronunciado sobre este tema en el programa de Emma García. "Soy parte de su vida y ella es parte de la mía. Cada uno hemos tomado nuestro camino, pero sigo sintiendo ese cariño y devoción por esa criatura y lamento enormemente por lo que está pasando que debe ser muy duro", ha dicho el actor sobre su relación con Paloma.

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Asimismo, Pepe Ruiz ha desvelado que la propia Paloma Porcel le "comunicó que le iban a embargar la casa": "Me dijo que iba a salir a subasta por si me interesaba". "Yo conocía el chalet y le di las gracias, pero yo, ni quiero ni puedo, meterme en un chalet de esa envergadura", ha añadido el actor en el vídeo que encabeza esta noticia. ¡Dale al play!