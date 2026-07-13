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Anabel Pantoja ha cumplido 40 años y ha querido recibir esta nueva década de su vida con una gran celebración en un lugar muy especial para ella: El Rocío. Entre marismas, la iglesia y la tranquilidad del entorno, la sobrina de Isabel Pantoja ha alquilado una casa para reunir a sus seres queridos en una fiesta en la que no han faltado ni la música ni los bailes. Después de unos meses especialmente complicados, Anabel ha vuelto a sonreír rodeada de familiares y amigos, acompañada también por su pareja, David Rodríguez, y su hija.

La sobrinísima ha querido cambiar de década con un cambio de imagen y ha disfrutado de una jornada muy especial en la que el cante y el baile han sido protagonistas. Incluso ha compartido uno de los momentos más comentados de la noche junto a su profesor de 'Bailando con las Estrellas'. El ambiente ha hecho que muchos comparen la celebración con una boda: “Parecía una boda gitana”, ha comentado Patricia Pardo.

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Algunos de los invitados que han acompañado a Anabel en esta fecha tan señalada han sido Amor Romeira, Susana Bicho, Raquel Bollo, su madre Merchi y David Rodríguez, su pareja: “Ha sido un fin de semana muy especial en un entorno maravilloso” han destacado los colaboradores. Pepe del Real ha afirmado que Anabel ha estado rodeada de mucha gente que la quiere.

Pepe del Real, colaborador de 'Vamos a Ver': "Anabel Pantoja ha estado rodeada de mucha gente que la quiere"

Una de las grandes incógnitas de la celebración ha sido la presencia de sus primos Kiko Rivera e Isa Pantoja, que finalmente no han acudido al cumpleaños. Aunque no se les viera en su cumpleaños, Anabel sí que ha estado recientemente junto a Isa Pantoja y Asraf Beno en el primer cumpleaños de su hijo Cairo, un gesto que habría demostrado el acercamiento entre ambas: “La relación con Isa ha tenido momentos de más cercanía y, de hecho, la ausencia de Kiko e Isa no ha pasado desapercibida".

La otra ausencia destacada ha sido la de Isabel Pantoja. Aunque la tonadillera no ha asistido a la fiesta, desde 'Vamos a Ver' han explicado que tía y sobrina sí han mantenido contacto antes de la celebración: “Han hablado antes del cumpleaños. Isabel suele esperar a la fecha exacta para felicitar”. Además, han recordado que la relación entre ambas ha vivido momentos de tensión en los últimos tiempos, especialmente tras algunas decisiones profesionales de la cantante que han generado malestar en el entorno de Anabel, como la incorporación a su equipo de prensa al periodista que Anabel Pantoja demandó cuando su hija estuvo ingresada en el hospital.