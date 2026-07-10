Las primeras imágenes de Isabel Pantoja tras la emisión del reportaje sobre Cantora

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'El precio de…' mostró el acceso de antiguos trabajadores y de Canales Rivera a Cantora. Tras la emisión del programa, Isabel Pantoja aseguró en una entrevista concedida a la revista 'Semana' que no le molestaba que se hubiera entrado en la finca ni que se difundieran imágenes de su interior.

'Vamos a ver' ha conseguido las primeras imágenes de Isabel Pantoja tras la emisión del reportaje. Corresponden a la visita que recibió de su hijo, Kiko Rivera, en Gran Canaria, donde ambos disfrutaron de una comida en un restaurante de playa de Maspalomas.

Kike Calleja: "Isabel Pantoja suele acudir con frecuencia a un chiringuito de Maspalomas, donde también queda de vez en cuando con una amiga para desahogarse y pasar tiempo juntas"

Kike Calleja ha aportado más detalles sobre ese encuentro: "Las imágenes son de la semana pasada. He hablado con el restaurante para confirmar cuándo fueron tomadas. Es cierto que Isabel Pantoja suele acudir con frecuencia a un chiringuito de Maspalomas, donde también queda de vez en cuando con una amiga para desahogarse y pasar tiempo juntas".

Además, tras las imágenes del estado de Cantora, también se ha puesto el foco en la casa que la cantante tiene en El Rocío. Según ha desvelado Kike Calleja, Isabel tenía previsto visitarla recientemente, aunque finalmente no pudo hacerlo: "La intención de Isabel Pantoja, después del concierto que iba a ofrecer en Sevilla y que finalmente se suspendió, era desplazarse hasta la casa de El Rocío para comprobar personalmente en qué estado se encontraba".