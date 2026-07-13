La exconcursante de ‘Supervivientes’ se ha alejado de los focos televisivos y centrado en su faceta

La influencer sigue al pie del cañón en las redes sociales haciendo colaboraciones con marcas

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La vida actual de Aurah Ruiz tras su paso por 'Supervivientes' sigue despertando un enorme interés entre sus seguidores. La influencer canaria, que participó en la edición de 2024 del popular reality de aventura de Telecinco, demostró durante su estancia en Honduras una faceta mucho más cercana, resiliente y humana de la que muchos espectadores conocían hasta entonces. Tras varias semanas enfrentándose a las duras condiciones de los Cayos Cochinos, la creadora de contenido puso fin a su aventura televisiva a principios de junio de ese mismo año, regresando a España con nuevos aprendizajes y con una visión renovada de sus prioridades.

Sin embargo, lejos de desaparecer del foco mediático, la madre de Nyan ha sabido transformar su popularidad en una sólida carrera digital. Actualmente, su vida gira en torno a tres pilares fundamentales, su familia, sus proyectos profesionales y el cuidado personal.

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Años después de convertirse en uno de los rostros más reconocidos del universo televisivo español, la canaria continúa construyendo una marca personal que combina entretenimiento, moda, estilo de vida y maternidad. Su capacidad para conectar con miles de personas a través de contenidos cercanos y espontáneos ha consolidado una comunidad fiel que sigue cada paso de su evolución personal y profesional.

Una vida centrada en la familia y en las redes sociales

Si algo define la vida actual de Aurah es la importancia que otorga a su familia. La influencer ha explicado en numerosas ocasiones que su hijo constituye el motor principal de todas sus decisiones y el centro de su universo personal.

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Su perfil se ha convertido en una ventana abierta a su día a día. Desde desayunos familiares hasta escapadas, pasando por celebraciones especiales o simples momentos domésticos, la creadora de contenido ha encontrado un equilibrio entre exposición pública y privacidad.

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Además de sus perfiles tradicionales en redes sociales, la canaria también participa en plataformas de contenido exclusivo donde comparte material más personal y exclusivo con sus seguidores, como la red social “Unlock”.

Su actividad digital se completa con colaboraciones publicitarias para marcas de distintos sectores. Moda, belleza, bienestar, complementos, cosmética y estilo de vida forman parte de los ámbitos con los que suele trabajar

El cuidado personal como parte de su estilo de vida

Otro de los pilares fundamentales de la vida actual de la exconcursante de 'GH DUO' es el cuidado personal. La influencer ha convertido el bienestar físico en una parte esencial de su rutina diaria y comparte habitualmente diferentes aspectos relacionados con este ámbito.

El deporte ocupa un lugar destacado dentro de sus hábitos. Aunque sus entrenamientos varían en función de sus compromisos profesionales y familiares, la actividad física forma parte habitual de su agenda semanal.

Para la influencer, el ejercicio no responde únicamente a una cuestión estética. También constituye una herramienta para sentirse mejor, liberar estrés y mantener un estilo de vida saludable. La alimentación es otro aspecto que cuida especialmente. Aunque no suele seguir dietas extremas, sí presta atención a sus hábitos nutricionales, apostando por un equilibrio que le permita mantener energía y bienestar sin renunciar a disfrutar de determinados caprichos.

Tratamientos faciales, cuidados dermatológicos, procedimientos no invasivos y diferentes técnicas destinadas a mejorar la calidad de la piel forman parte de los servicios que utiliza de manera habitual.

Su historia de amor con Jesé Rodríguez

Hablar de la vida de Aurah implica necesariamente hablar de Jesé Rodríguez. La historia de amor entre ambos ha sido una de las más comentadas de la crónica social española durante los últimos años. Su relación ha atravesado diferentes etapas, algunas especialmente complejas y mediáticas. Sin embargo, con el paso del tiempo han conseguido construir una estabilidad que hoy parece más sólida que nunca.

Hace ya varios años decidieron formalizar su relación y apostar definitivamente por un proyecto de vida en común. Desde entonces, ambos han compartido numerosos momentos familiares y experiencias que reflejan una etapa mucho más tranquila y madura.

Las redes sociales se han convertido en el escaparate de muchas de esas vivencias. Viajes, escapadas románticas, celebraciones, comidas en restaurantes exclusivos, conciertos, encuentros con amigos y planes familiares forman parte habitual del contenido que comparten.