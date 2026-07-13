El actor Josh Grisetti, estrella de Broadway, muere a los 44 años: se habría quitado la vida

El actor Rob McClure, quien coprotagonizó junto a Grisetti la obra 'Algo huele a podrido', ha compartido la noticia

Grisetti se habría quitado la vida el pasado viernes

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El actor Josh Grisetti, estrella de Broadway, conocido por su trabajo en 'La maravillosa señora Maisel'', ha fallecido a los 44 años de edad. Según compartía el actor Rob McClure, quien coprotagonizó junto a Grisetti la obra 'Algo huele a podrido' en Broadway, Grisetti se habría quitado la vida.

"Con el corazón destrozado comparto que el brillante Josh Grisetti se quitó la vida el viernes. Ni siquiera estoy listo para intentar entenderlo. Mi corazón está con su esposa y familia mientras tratan de lidiar con la realidad de esto", compartía el actor en su cuenta de Instagram.

"Algunos de mis recuerdos favoritos de todos los tiempos estaban al lado de este hombre, interpretando a su hermano en el escenario durante años, viéndolo inspirar a los estudiantes mientras transformaba el programa de teatro musical en Cal State Fullerton... y tener el honor de ser el padrino en su boda. Maggie y yo estamos más que rotos. Las comunidades de todo el mundo nunca serán lo mismo sin él. Te queremos Josh", concluía.

La amplia trayectoria de Grisetti

Aunque desarrolló una amplia carrera sobre los escenarios de Broadway, Josh Grisetti era especialmente conocido por el gran público por su papel de Ralph Emerson en la quinta y última temporada de 'The Marvelous Mrs. Maisel', donde participó en ocho episodios. También formó parte del reparto de la comedia 'The Knights of Prosperity', junto a Donal Logue y Sofía Vergara.

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Nacido en Washington D. C. y criado en el estado de Virginia, Grisetti se formó como actor en la Escuela de Artes de Carolina del Norte y completó sus estudios de Teatro Musical en el Conservatorio de Boston. Su trayectoria estuvo muy ligada al teatro musical, con papeles en producciones de Broadway como 'It Shoulda Been You' y 'Something Rotten!', musical con el que posteriormente recorrió Estados Unidos durante una gira nacional.

Teléfono de la esperanza

En España, disponemos de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema.

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