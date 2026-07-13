El juez Juan Carlos Peinado tendrá que decidir este lunes si envía a Begoña Gómez a juicio por cuatro presuntos delitos

El juez Peinado se reafirma en la retirada del pasaporte a Begoña Gómez: "No sería la primera ocasión" que un líder europeo "se fuga"

Compartir







Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, entregó su pasaporte en persona este domingo en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, tras regresar de su viaje a Londres para asistir a la graduación de su hija. De esta manera, cumple con las medidas cautelares impuestas por el juez Juan Carlos Peinado, que la mantiene investigada por los supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Fuentes jurídicas han confirmado a EFE que fue el domingo cuando Gómez cumplió con la orden del juzgado de entregar el documento una vez finalizado el viaje al extranjero, y lo hizo en persona en la zona de guardia habilitada para estos trámites.

El pasado día 8 la mujer del presidente acudió a esta misma sede judicial para recoger el pasaporte y poder viajar a Londres a la graduación de su hija, como le permitió unos días antes el juez Antonio Viejo, que sustituyó al magistrado Juan Carlos Peinado en sus vacaciones.

Begoña Gómez aprovechó ese trámite para cumplir además con la obligación que le impuso el juez Peinado de firmar cada 15 días ante el órgano judicial.

Este magistrado envió a juicio con jurado a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos y ordenó, en un auto dictado el pasado 20 de junio, que se le retirase el pasaporte, se le prohibiera salir de España y que compareciese en el juzgado cada 15 días, como medidas cautelares hasta la celebración del juicio, al apreciar riesgo de fuga.

El juez autorizó a Begoña Gómez a viajar a Londres, pero no a Turquía

El letrado de Begoña Gómez solicitó al magistrado autorización para que viajara al extranjero del día 7 al 10 de julio, para acompañar al presidente del Gobierno a la Cumbre de la OTAN que se celebró en Ankara y volver a través de Londres para asistir en la capital británica a la graduación de su hija.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Peinado, que estaba de vacaciones dejó la decisión en manos de un juez sustituto, quien determinó que Gómez no podia viajar a Ankara, pero sí a Londres entre el 8 y el 10 de julio.

El auto en el que el juez Juan Carlos Peinado abrió juicio a Gómez y le retiró el pasaporte, argumentando que podría fugarse con la posible colaboración de sus escoltas, provocando las protestas de los cuerpos policiales y la reacción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ordenó valorar si Peinado incurrió en una falta disciplinaria grave.

El juez insistió en argumento de riesgo de fuga en un auto fechado el 30 de junio en el que afirmó que "no sería la primera ocasión" que un presidente del Gobierno de un país de la UE "se fuga" a un país del continente africano ante un caso de corrupción, aunque trató de aliviar las críticas sobre sus palabras sobre la Policia.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La Audiencia Provincial de Madrid, este lunes, decidirá sobre un punto clave en la causa contra Begoña Gómez: la resolución del juez Juan Carlos Peinado de enviarla a juicio con jurado por cuatro presuntos delitos junto a su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.

No se prevé en cambio que la decisión trascienda este lunes, ya que debe ser motivada y redactada antes de su publicación.