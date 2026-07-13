El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha condenado el asesinato de Rochford y ha reclamado "poner fin a esta violencia"

Kinu Rochford, de 35 años, murió tras recibir un disparo en la cabeza

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Kinu Rochford, exjugador de baloncesto profesional en EEUU, ha sido asesinado de un disparo en la cabeza, cuando presenciaba un partido en el barrio de Harlem, en Nueva York, según ha informado la Policía. El agresor, que huyó del lugar, también hirió a otras dos personas, un hombre y una mujer, que se encontraban entre los asistentes al torneo.

Los servicios de emergencia le realizaron reanimación cardiopulmonar a Rochford en el lugar, pero tras ser trasladado al Hospital Mount Sinai Morningside, falleció, según ha informado la Policía de Nueva York.

Las primeras informaciones policiales adelantan que Rochford había mantenido una discusión sobre el partido del torneo Kingdome, que se estaba desarrollando en una cancha de baloncesto de la Avenida Lenox, entre las calles 112 y 115.

Los asistentes al torneo Kingdome pensaban que los disparon eran fuegos artificiales

De pronto se escucharon varios disparos y la mayoría de los asistentes pensaban que se trataba de fuegos artificiales, según el testimonio de una testigo que cita el Washington Post.

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El atacante mató al exjugador de baloncesto e hirió en una pierna a un hombre de 28 años y a una mujer de 22 años, en un brazo; ambos se encontraban entre los asistentes, unas 500 personas que presenciaban el partido. Fueron trasladados al Hospital de Harlem en condición estable.

Kinu Rochford que comenzó a destacar en el baloncesto en la Universidad Fairleigh Dickinson, jugó como alero en varios equipos de Europa, como el Aris Leeuwarden, Elitzur Yavne, ESSM Le Portel, Cheshire Phoenix, BC Boncourt Red Team, Garonne ASPTT, Suduva-Mantinga, Plymouth Raiders, Hamar, Terceira Basket y Golden Eagle Ylli.

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha condenado el asesinato de Rochford y ha asegurado sentirse "desolado" por la familia del exjugador, además ha reclamado que "esta violencia sin sentido debe terminar".