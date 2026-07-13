La actriz ha llevado un vestido de novia palabra de honor confeccionado en un tejido satinado

Elena Rivera le cantó al novio Me quedo contigo y Tú serás mi baby durante la celebración de la boda

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La actriz Elena Rivera y el periodista David Redondo se han dado el 'sí, quiero'. La intérprete ha sorprendido a todos los invitados cantando varias canciones durante la boda. La pareja se ha mostrado feliz y divertida durante la ceremonia religiosa y han compartido muchos de los detalles que se vivieron.

Elena Rivera ha recordado su paso por 'Menudas estrellas' y le cantó al novio 'Me quedo contigo' y 'Tú serás mi baby'. A pesar del calor que ha estado haciendo estos días en la capital, la pareja ha vivido una jornada inolvidable.

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Los detalles del vestido de la novia

La actriz ha llevado un vestido de novia palabra de honor, confeccionado en un tejido satinado, con corpiño estructurado y una falda con volumen junto a una mantilla de encaje colocada sobre un pulido moño bajo y un clásico ramo de rosas blancas. Y el periodista lució un esmoquin negro con pajarita a juego.

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Elena Rivera y David Redondo han protagonizado un beso de película entre aplausos y vítores de los invitados. Según informa 'Lecturas', los novios apostaron por un menú clásico presentado en una carta sellada con lacre blanco y con el lema 'Porque cuente-D&E”.

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David sorprendió con unas maracas y la actriz interpretó dos famosas canciones

Durante el banquete, se vivieron varios momentos especiales divertidos: un baile al aire libre y escenas de complicidad. David cogió unas maracas para darle el ritmo al baila antes de que la novia tirase el ramo. Después, la actriz sorprendió a todos con su talento al interpretar dos famosos temas 'Me quedo contigo' y 'Tú serás mi baby'. Sin duda, uno de los momentos más entrañables de la velada.

La boda se celebró en la Iglesia de Nuestra Señora de las Angustias, muy cerca de la estación de Atocha. David y Elena, que llevan 15 años de relación, son una pareja muy discreta pero ambos han querido mostrar algunos de los detalles de la ceremonia.