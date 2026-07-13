Lidia González 13 JUL 2026 - 14:42h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ recurre a una persona para “quitarle la negatividad que ha absorbido” a su hijo

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Patri Pérez ha sacado a la luz un episodio paranormal que ha vivido recientemente y ha explicado cómo ha conseguido ponerle fin. Después de anunciar la decisión que ha tomado para no tener más hijos, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla del rito de limpieza que le ha hecho a su hijo para que deje de ver espíritus. La influencer ha explicado todos los detalles y se ha sincerado sobre cómo ha afrontado la situación. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que tiene que decir, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha puesto sobre la mesa la complicada situación que ha vivido con su hijo Río, en la que ha estado viendo fantasmas. Muy asustada por todo ello y con ganas de ponerle fin, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha tomado una drástica decisión. La influencer, que nunca ha escondido la religión a la que pertenece, ha recurrido a “una de las personas que se encarga de hacer limpiezas”: “Me estaba dando miedo”.

La catalana ha contado todos los detalles sobre esta visita y la conversación que mantuvo con ella después de ver a su pequeño: “Era para quitarle la negatividad que había absorbido y que dejara de ver cosas que no tenía que ver”. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de la sensibilidad que tienen los niños a otros portales y se sincera: “Tengo respeto, hay que tener cuidado”. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha pasado, en exclusiva, para Mediaset Infintiy!