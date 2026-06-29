Lidia González 29 JUN 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta el motivo por el que ha elegido este proceso y comparte sus miedos antes de realizárselos

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Ha llegado el momento de que Patri Pérez de un paso muy importante que afecta al futuro de su maternidad. Después de anunciar su firme decisión de no volver a ser madre, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ toma una decisión para no tener más hijos y acude al hospital. La influencer explica todos los detalles sobre el proceso al que se va a someter y muestra cómo es su reacción tras salir de la consulta. ¡Dale al play y no te pierdas todos los detalles, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Durante los últimos meses, la creadora de contenido ha compartido las distintas posibilidades entre las que tenía que elegir para mantener su deseo de no tener más hijos. Desde el primer momento, su deseo ha sido realizarse una ligadura de trompas durante el parto, algo que no pudo hacer debido a que fue de manera natural y no mediante una cesárea. Por ello, ha tenido que volver a plantearse la situación, consultándolo con su ginecólogo, y explica el motivo por el que se ha decantado por una de sus opciones.

Una vez tomada la decisión, llega la hora de acudir al hospital para someterse al procedimiento y no ha dudado en compartir como se siente: “Estoy muy nerviosa, en pánico total”. Sin estar muy segura de cómo van a suceder las cosas, la creadora de contenido habla de sus miedos y asegura: “Que sea lo que Dios quiera”. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta si es un proceso doloroso y nada más salir de esta intervención, asegura: “Todavía tengo el susto en el cuerpo”. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha pasado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!