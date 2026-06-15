Lidia González 15 JUN 2026 - 12:37h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ explica la situación laboral de su pareja y desvela la decisión que ha tomado sobre su futuro

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Patri Pérez ha querido hablar de un tema por el que se le ha preguntado en muchas ocasiones y ha despejado todas las dudas. Después de confesar si va a quitarse el lunar que tiene en el labio, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla del verdadero trabajo de Lester Duque, completamente alejado de las redes sociales. La influencer se sienta frente a las cámaras de mtmad para contarlo todo y se sincera sobre el momento que está viviendo el padre de sus hijos. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

“Es un trabajo muy dinámico”, comienza explicando la creadora de contenido. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica la situación laboral que está atravesando el canario y asegura que es algo que le “va a durar mucho tiempo”. La influencer se sincera al respecto y comparte todos los detalles con sus seguidores.

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La catalana, que ha hablado del hemangioma de su hija Cala y el tratamiento que sigue, explica que el padre de sus hijos “tiene un trabajo normal”, algo totalmente ajeno a la televisión o al mundo influencer. Muy orgullosa por todo lo que está logrando, Patri Pérez explica la decisión que ha tomado Lester Duque sobre su futuro laboral.

Patri Pérez confiesa el dineral que está gastando en reformar su casa nueva

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Patri Pérez también ha querido mantener actualizados a todos sus seguidores sobre el importante paso que ha dado junto a Lester Duque. La creadora de contenido confiesa el dineral que está gastando en reformar su casa nueva y explica todos los cambios que está haciendo. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela cuánto cree que va a ser el precio final y explica en qué situación se encuentra actualmente. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!