Lidia González 15 JUN 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta todos los arreglos que está haciendo en su casa nueva y cuánto cuesta su reforma

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

Compartir







Patri Pérez se sienta frente a las cámaras de mtmad para continuar dando detalles sobre su nuevo hogar y el punto en el que se encuentra su situación. Después de hablar del negocio de viviendas turísticas que va a emprender, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela la desorbitada cifra de dinero que está gastando en su casa nueva. La influencer explica cuál es el estado actual de su vivienda y confiesa la cifra a la que puede ascender su gasto. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido mostraba todos los rincones de su casa, que cuenta con 10.000 m² de terreno, y hablaba de todas las obras que están llevando a cabo, en las que Lester Duque estaba participando de manera activa. “Había que reformarla entera, hemos cambiado de todo”, comienza explicando la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’.

La influencer explica que ha tenido que hacer todo tipo de arreglos: desde la fontanería, la instalación eléctrica, el suelo o las ventanas, hasta la nueva distribución. Es por ello por lo que se ha convertido en una auténtica inversión que ha conllevado un elevado gasto: “Es una barbaridad, me duele el corazón”. Además, la creadora de contenido cuenta cómo se encuentra su situación económica ahora que está afrontando la reforma y la elevada hipoteca que tiene: “Es lo que toca”.