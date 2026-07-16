Berto González 16 JUL 2026 - 10:00h.

La protagonista de 'Ella, maldita alma' cuenta con una sorprendente trayectoria vital y profesional que va desde sus orígenes en un pueblo minero de Ucrania hasta su salto al cine español

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La actriz Karina Kolokolchykova es una de las protagonistas de 'Ella, maldita alma', la nueva ficción de Telecinco. En esta gran producción interpreta a Ana, una mujer casada que llega al pueblo de La Isleta y desata una atracción prohibida con el sacerdote Fermín, a quien da vida Maxi Iglesias. Este proyecto es el paso definitivo en la carrera de una artista con una historia de superación increíble: nació en una pequeña zona minera de Ucrania, dejó atrás el periodismo por su verdadera vocación y ha terminado triunfando en las pantallas españolas.

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Los orígenes en Ucrania de Karina Kolokolchykova y su llegada a España

Karina Kolokolchykova nació en el año 1992 en Horishni Plavni, un asentamiento de carácter minero situado en el interior de Ucrania. En su núcleo familiar confluyen diferentes realidades, ya que uno de sus progenitores es de origen ruso, un motivo de diversidad que ha estado presente a lo largo de su crianza y adolescencia.

Al poco tiempo de nacer, sus padres tomaron la decisión de trasladarse a la ciudad de Londres, lugar donde la actriz pasó sus primeros años de infancia y donde tuvo su primera toma de contacto con los escenarios al interpretar el personaje de 'Pinocho' con tan solo seis años.

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Posteriormente, la familia emigró de nuevo estableciendo su residencia definitiva en Cartagena, Murcia. En esta ciudad española fue donde Karina realmente se crió y completó su educación secundaria, llegando a declarar públicamente que se siente más española que ucraniana.

Al alcanzar la mayoría de edad se mudó a Madrid para licenciarse en Periodismo por la Universidad Carlos III, estudios que complementó más tarde en Estocolmo con un máster en periodismo internacional mientras trabajaba de modelo aprovechando sus rasgos nórdicos, antes de darse cuenta de que su verdadera meta era la interpretación.

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El salto a la fama de la mano de Paco Plaza y sus proyectos en la pantalla

El despegue definitivo de su carrera interpretativa estuvo muy ligado al cine de terror. Tras formarse en escuelas especializadas de Madrid y Barcelona, sus primeros trabajos incluyeron el cortometraje 'Disco Inferno', dirigido por Alice Waddington. Sin embargo, su gran salto a la fama se produjo gracias al reconocido director Paco Plaza y su largometraje 'La abuela', estrenado en el año 2021.

Karina se presentó originalmente a las pruebas de casting para el papel principal de la película y, aunque finalmente el personaje protagonista recayó en Almudena Amor, el director de cine quedó tan impresionado con su talento que decidió crear un papel secundario expresamente para ella dentro del guion, produciéndose así su salto a la fama.

A partir de ese momento, su trayectoria en la ficción no ha dejado de crecer a través de diferentes formatos cinematográficos y televisivos. En la gran pantalla ha tenido la oportunidad de formar parte de producciones de gran relevancia como 'Mektoub, My Love: Canto Uno' en 2017, la película Rifkin's Festival dirigida por Woody Allen en 2020, y la cinta 'Competencia oficial' en 2021, donde compartió espacio con estrellas internacionales de la talla de Penélope Cruz y Antonio Banderas.

En el ámbito de la televisión, su hito más duradero llegó en la serie diaria 'Servir y proteger', donde se incorporó en la quinta temporada para dar vida a Hanna, una trabajadora del centro cívico que se convirtió en la pareja de Lidia. Su presencia en televisión también incluye apariciones en la serie 'Paraíso' en 2021.

En sus proyectos más recientes destacan el largometraje 'Azogue' de 2023 y la producción 'Después de todo', cuyo estreno se fijó para el 24 de abril de 2026, así como su recién estrenada serie 'Cicatriz Scar' en Prime Video, consolidando un camino profesional sólido que ahora alcanza su punto álgido en Telecinco.