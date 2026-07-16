Berto González 16 JUL 2026 - 09:00h.

El actor de 'Ella, maldita alma', mantiene una intensa vida sentimental marcada por su pasada relación con la bailarina Kayoko Everhart, madre de su única hija

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El actor Martiño Rivas atraviesa un gran momento profesional como uno de los grandes protagonistas de 'Ella, maldita alma', la nueva ficción de Telecinco. Más allá de su éxito en la pequeña pantalla, el gallego ha mantenido una vida sentimental que ha pasado por diferentes etapas.

Aunque prefiere mantener su intimidad lo más privada posible, a lo largo de los años ha tenido varias relaciones muy conocidas, desde su primer amor con Irene Escolar, pasando por la modelo Kayoko Everhart que es la madre de su única hija, hasta su relación actual con Mileshka M. Cortés con la que ha decidido no esconderse más ante la prensa.

La paternidad de Martiño Rivas: los años con Kayoko Everhart y el nacimiento de su hija Ayo

La relación sentimental más conocida de Martiño Rivas comenzó con la actriz Irene Escolar, con quien compartió una de sus historias de amor más duraderas y estables en los inicios de su carrera mediática ya que estuvieron juntos desde 2008 hasta el 2017. Tras el fin de aquella etapa, el actor de 'Ella, maldita alma' inició una nueva relación ese mismo año con la bailarina afrojaponesa Kayoko Everhart.

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El vínculo entre ambos se consolidó con la llegada al mundo en el año 2019 de su única hija en común, bautizada con el nombre de Ayo. Durante los más de tres años que se prolongó este noviazgo, ambos consiguieron proteger su relación de los ojos de la prensa. Las últimas fotografías de la pareja aparecieron en sus redes sociales en el mes de agosto de 2020, fecha tras la cual se produjo una separación que gestionaron con absoluta discreción.

Respecto a su paternidad, el actor ha definido a la pequeña como "una auténtica fenomena" y, aunque al principio compartía alguna imagen de su crianza, finalmente optó por retirar las imágenes de la menor en internet para asegurar la protección de su intimidad.

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Su noviazgo con la modelo internacional Lily Fofana

Tiempo después de finalizar su etapa con la madre de su hija, el corazón del intérprete volvió a ocuparse gracias a la modelo Lily Fofana. La relación sentimental entre ambos se hizo completamente pública en el transcurso del otoño del año 2021, momento en el que el propio Martiño Rivas decidió subir una primera fotografía de la joven a su perfil oficial de Instagram.

Lily Fofana es una reconocida modelo nacida en Costa de Marfil que cuenta con una trayectoria impecable en las principales pasarelas internacionales de la moda de París y Nueva York, además de haber protagonizado editoriales para prestigiosas revistas como Vogue o Cosmopolitan y campañas comerciales para firmas globales como Nike, Lefties o Bimbo.

El romance entre el actor y la modelo se extendió por más de un año y, aunque compartían ciertos retazos de su vida en común, consiguieron mantener un perfil muy comedido ante los medios de comunicación del corazón.

Su momento sentimental actual: su nueva relación con Mileshka M. Cortés

En la actualidad, Martiño Rivas ha iniciado una nueva relación amorosa junto a la modelo internacional Mileshka M. Cortés. Al igual que sucedió en sus anteriores experiencias de pareja, el protagonista de 'Ella, maldita alma' opta por la naturalidad y la discreción a la hora de compartir imágenes con su nuevo amor, aunque esta vez la prensa ha sido más rapida.

Durante uno de los conciertos de Bad Bunny en Madrid, la pareja fue vista disfrutando del show del puertorriqueño en actitud cariñosa, dándose besos y abrazos continuamente. Al final del concierto, la prensa sorprendió al actor para saber que tipo de relación mantenia con su acompañante y él decidió dejar de esconderse y confirmar su relación sentimental. En los días siguientes, ambos comenzaron a compartir imágenes juntos en su redes sociales.