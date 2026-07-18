Antía Troncoso 18 JUL 2026 - 00:41h.

La hermana de Paquirri confiesa si está abierta a un acercamiento con Kiko Rivera y habla de su nula relación con él : "Ha crecido con odio a los Rivera"

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Teresa Rivera habla en el plató de '¡De viernes!' sobre su nula relación con su sobrino Kiko Rivera y confiesa si estaría dispuesta a tener un acercamiento con él. Durante la entrevista, la hermana de Paquirri carga duramente contra Isabel Pantoja y sostiene que la cantante influyó negativamente en la imagen que tiene de la familia Rivera.

Con contundencia, respecto a si abre las puertas a un acercamiento de su sobrino y le gustaría que esto sucediese tras tantos años sin relación, Teresa Rivera responde: "La verdad que ya me da igual. No se acercó a mi padre a mi ya... Mi padre se fue con la pena de no poder haberle dado un abrazo, que a mí ya, hoy por hoy, me da igual. Que si viene, a su casa viene. Y si no viene, voy a seguir igual".

Teresa Rivera, sobre la nula relación de Kiko con su familia paterna: "Su madre le metió tanto odio"

Respecto al motivo por el que cree que Kiko Rivera no se ha interesado en tener relación con su familia paterna, Teresa Rivera responsabiliza a Isabel Pantoja: "Su madre le metió tanto odio sobre la familia de su padre. Él ha crecido con odio, que 'los Rivera son malo y son veneno'". "Y creo que ya está demostrado, lo que son los Rivera y lo que son ellos", apunta la hermana de Paquirri.

Asimismo, Teresa Rivera desvela que anécdota sobre su hermano habría compartido con Kiko Rivera si se hubiese llegado a dar ese acercamiento tía y sobrino: "Le hubiese contado cómo era su padre. Era un niño grande con unos sentimientos muy grandes, con mucho amor, que los adoraba a morir, que disfrutaba muchísimo con ellos. Le hubiese contado lo más bonito de su padre"