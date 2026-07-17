Antía Troncoso 17 JUL 2026 - 23:55h.

La hermana de Francisco Rivera, 'Paquirri', da nuevos datos de la supuesta infidelidad de Isabel Pantoja al torero en el plató

Todos los programas de '¡De viernes!' al completo en Mediaset Infinity

Compartir







Teresa Rivera reacciona en el plató de '¡De viernes!' al deterioro de Cantora y carga duramente con Isabel Pantoja. La hermana de Paquirri, muy triste, por el deplorable estado en el que se encuentra la finca de su hermano, recuerda en el plató los desplantes que vivió por parte de la tonadillera cuando ambas vivían en la finca y habla sobre la supuesta infidelidad de esta a su hermano.

Han sido muchas las ocasiones en las que en la presa del corazón se ha rumoreado sobre la infidelidad que habría cometido Isabel Pantoja en su matrimonio con Francisco Rivera. Esta noche, en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta, la hermana de Paquirri se pronuncia sobre este tema y aporta nuevos datos de la identidad del hombre con el que la cantante habría sido desleal a su marido.

Teresa, sobre la infidelidad de Isabel Pantoja: "Mi pena fue que no se lo pude contar"

Respecto a esta infidelidad, Teresa Rivera desvela cómo lo descubrió: "Me entero por un señor que trabajaba en Cantora. Él estaba allí todos los días. Me dijo que había algo raro con una persona". Además, Teresa asegura que ese misterioso hombre no era una persona del entorno de Paquirri y que cuando ocurrió sus sobrinos, Francisco y Cayetano, aún no habían nacido.

Sobre si su hermano lo llegó a descubrir, Teresa Rivera se lamenta: "Esa fue mi pena, que no se lo pude contar. Eso lo llevo dentro y, como no se lo pude contar a él, no puedo contarlo". Pese a reconocer que no pudo contárselo, Teresa tiene claro cuál habría sido su reacción: "No se lo hubiese contado en Cantora porque yo creo que nos hubiésemos cortado el cuello".