La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia en la que da la razón a Shakira en su última causa legal con la Agencia Tributaria

Shakira dedica su victoria con Hacienda a todos aquellos que son "abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad"

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La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia que da la razón a Shakira en la última causa legal que la cantante mantenía abierta con la Agencia Tributaria por su situación fiscal correspondiente al ejercicio 2011. Tras ocho años de disputa, la AN confirma lo que la artista y su equipo legal, liderado por Jose Luis Prada, han defendido desde el primer día.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo concluye que no quedó acreditado que la artista tuviera residencia fiscal en España durante el 2011, por lo que anula las liquidaciones tributarias y sanciones que se le habían impuesto, además de ordenar la devolución de las cantidades abonadas junto con los intereses legales.

La batalla legal de Shakira y Hacienda

Hacienda sostenía que la cantante residía fiscalmente en España en 2011 y que, por tanto, debía tributar en el país por la totalidad de sus ingresos mundiales. Sin embargo, su equipo legal defendía que, durante el 2011, Shakira se encontraba de gira por todo el mundo, llegando a dar 120 conciertos en 37 países distintos, "no tenía en España casa, ni hijos, ni tuvo nunca su centro de negocios en este país".

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Por su parte, la Agencia Tributaria le exigía más de 24,7 millones de euros por el IRPF del ejercicio de 2011 y cerca de 2,7 millones adicionales por el Impuesto sobre el Patrimonio, además de imponer sanciones millonarias por considerar que había existido ocultación y uso de estructuras societarias para reducir la carga fiscal.

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Sin embargo, esta última resolución judicial desmonta el principal argumento de la Administración. En su sentencia, el tribunal señala que la propia Administración no ha sido capaz de argumentar la permanencia de la cantante durante 183 días. El fallo ratifica, textualmente, que “esa permanencia, como la propia Administración determina, no alcanza los 183 días” y que, por tanto, “es obvio” que “las consiguientes sanciones son contrarias a Derecho”. De igual forma, la Audiencia Nacional desacredita y no da lugar a las llamadas "ausencias esporádicas" que la Agencia Tributaria quería utilizar en contra de Shakira.

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También queda claro que las empresas de la artista eran reales y nunca existió simulación. La sentencia constata que: “tampoco se acredita que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta. Bien al contrario, el entramado empresarial que se atribuye a la actora, radica fuera del territorio nacional, así como el desarrollo mayoritario de su actividad económica”.

El equipo legal de Shakira sostiene ahora que "Hacienda ha mantenido retenidos de forma indebida durante años 60 millones de euros correspondientes, precisamente, al capital de trabajo de aquella gira mundial y los gastos de la misma. Una cantidad que, por supuesto, a través de la presente sentencia, condena a la Administración a devolver a la cantante, con los intereses correspondientes y el debido reembolso de los altísimos costes en los que la artista ha incurrido".

La resolución puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo

El tribunal también rechaza que pueda sostenerse la residencia fiscal sobre la base de otros elementos personales o económicos. La Administración había alegado que la cantante mantenía entonces una relación sentimental con una persona residente en España y utilizó ese hecho para justificar que ya existía un vínculo estable con el país. La Sala responde que en 2011 no existía vínculo matrimonial ni hijos menores residentes en España que permitieran activar la presunción legal de residencia habitual. Además, subraya que la mayor parte de la actividad económica de la artista y el entramado empresarial investigado estaban situados fuera del territorio español.

Ahora, la Audiencia Nacional ha tomado una medida excepcional: condenar en costas a la Agencia Tributaria, una penalización que la justicia aplica únicamente "cuando se aprecia temeridad y absoluta falta de fundamento por parte de la Administración tributaria", sostienen los abogados de Shakira.

No obstante, la resolución todavía no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo mediante recurso de casación.

"El injusto sistema de presión que la Agencia Tributaria somete a los contribuyentes en España", según el equipo legal de Shakira

La artista y su equipo legal se muestran muy satisfechos con la decisión de la Audiencia Nacional. "La vía administrativa ha sido el camino a través del cual Shakira siempre ha confiado en poder demostrar su inocencia, plantarse ante los métodos de escasa moralidad de Hacienda y poner en evidencia el injusto sistema de presión al que la AEAT somete a los contribuyentes en España", declara el equipo legal.

El abogado que ha defendido a la cantante durante todo este proceso, José Luis Prada, Socio Director de Prada Tax Advisors, afirma sobre la decisión de la Audiencia Nacional: “Esta resolución llega tras un calvario de ocho años que ha supuesto un desgaste inaceptable, reflejo de una práctica administrativa poco rigurosa. Shakira ha tenido la fuerza y los recursos para llegar hasta el final, pero este modus operandi asfixia a muchos contribuyentes anónimos que no disponen de los recursos para defenderse. Por eso, supone un alivio inmenso y un profundo orgullo comprobar el rigor e independencia de nuestros tribunales y nos reconforta constatar que, frente a posiciones administrativas inaceptables, podemos confiar en una Justicia que funciona de verdad y asegura la prevalencia de la ley”.

Shakira rompe su silencio: "La Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio"

Por su parte, la propia artista añade: “Después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio. Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto. Aun así, durante casi una década, se me ha tratado como culpable, se ha filtrado, distorsionado y amplificado cada paso del proceso, y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes".

"Hoy esa narrativa cae, y lo hace con la fuerza de una sentencia. Mi mayor deseo es que este fallo sienta un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional. A ellos va dedicada esta victoria”, termina declarando Shakira.