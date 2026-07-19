Tom Brusse, exconcursante de ‘Supervivientes’ ha estado centrado en su carrera como DJ

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Hablar de Tom Brusse, exconcursante de 'Supervivientes' es hablar de uno de los rostros más reconocibles de la última generación de realities. Su paso por programas como 'La Isla de las Tentaciones' y 'Supervivientes' le convirtió en uno de los personajes más comentados de la televisión española.

Carismático, imprevisible y con una enorme capacidad para generar conversación, el marroquí consiguió hacerse un hueco en el universo televisivo de Telecinco y convertirse en uno de los concursantes más populares de su generación. Sin embargo, tras varios años ocupando titulares, el ex de Melyssa Pinto tomó la decisión de alejarse de la televisión española para centrarse en una de sus grandes pasiones, la música.

Lejos de desaparecer del mapa mediático, el exconcursante decidió reinventarse y apostar por una carrera profesional que llevaba años construyendo en segundo plano. Durante un tiempo redujo considerablemente su presencia en los programas de televisión, enfocando sus esfuerzos en crecer como DJ y productor musical.

No obstante, durante el último año, el marroquí ha participado en varios formatos emitidos en Francia, Chile y Estados Unidos, demostrando que su capacidad para reinventarse sigue siendo una de sus mayores virtudes. Hoy, Tom Brusse combina actuaciones musicales, proyectos internacionales y nuevas experiencias televisivas mientras continúa construyendo una carrera cada vez más global.

La música, el gran proyecto profesional de Tom Brusse

Si existe un ámbito en el que Tom ha concentrado la mayor parte de sus esfuerzos durante los últimos años, ese es el musical. Mucho antes de convertirse en personaje televisivo, ya mostraba interés por las mezclas, la producción y el mundo de las cabinas.

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Actualmente, Tom Brusse desarrolla una intensa actividad como DJ y productor musical, actuando en eventos, fiestas privadas, clubs y espacios exclusivos de diferentes países.S us redes sociales se han convertido en un escaparate de esta nueva etapa. En ellas comparte actuaciones, sesiones, viajes y momentos relacionados con su trabajo, mostrando una agenda cada vez más internacional.

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Uno de los pasos más importantes dentro de esta nueva etapa profesional fue su incorporación a Twenty Six Agency. La agencia está especializada en la representación de artistas relacionados con la música electrónica y el entretenimiento, y su fichaje supuso un importante impulso para su carrera.

Un regreso inesperado a los realities internacionales

Aunque la música ocupa gran parte de su tiempo, el ex de Melyssa Pinto nunca ha perdido del todo el vínculo con la televisión. Y el último año ha sido especialmente intenso en este sentido. Tras alejarse de los formatos españoles, el exconcursante decidió explorar nuevas oportunidades en otros mercados televisivos, participando en varios realities internacionales que le han permitido seguir conectado con el entretenimiento. Francia, Chile y Estados Unidos han sido algunos de los escenarios de esta nueva aventura.

Uno de los proyectos más destacados de esta etapa ha sido su participación en ‘Les Anges Miami’, este conocido programa francés reúne a antiguos concursantes de realities en una espectacular villa ubicada en Miami. En el caso de Tom, la motivación principal era potenciar su carrera como DJ y productor musical.

A lo largo del programa tuvo que enfrentarse a audiciones, reuniones profesionales y diferentes pruebas relacionadas con la industria musical. La experiencia le permitió desarrollar nuevas habilidades, ampliar su red de contactos y mostrar una faceta mucho más enfocada al trabajo y al crecimiento profesional.

'El Internado': cocina, convivencia y desafíos extremos en Chile

El siguiente destino del DJ fue Chile, allí participó en 'El Internado', un reality que mezcla convivencia extrema, aprendizaje culinario y pruebas físicas. El formato reúne a dieciocho famosos que deben convivir las veinticuatro horas del día mientras aprenden a desenvolverse en el mundo de la cocina.

La dificultad radica en que muchos de los participantes llegan sin apenas conocimientos gastronómicos. El programa también incorpora uno de los ingredientes clásicos de cualquier reality, la convivencia. Las tensiones, las amistades, los desacuerdos y las alianzas surgen inevitablemente cuando tantas personalidades diferentes comparten espacio durante semanas.

'Excape Island': enfrentarse al pasado en Francia

Otra de las experiencias más llamativas de el exconcursante de 'Supervivientes' de este último año fue su participación en 'Excape Island', un reality francés con una premisa tan sencilla como explosiva. Un grupo de concursantes acepta participar pensando que disfrutará de unas vacaciones de ensueño en una espectacular villa. Sin embargo, una vez allí descubren que deberán convivir obligatoriamente con algunas de sus exparejas.

El formato combina convivencia, emociones, conflictos y segundas oportunidades, generando situaciones tan inesperadas como intensas. La presencia de antiguos vínculos sentimentales obliga a los participantes a enfrentarse a conversaciones pendientes, heridas abiertas y emociones que creían superadas.